Shi dhe diell/ Ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Dita e enjte parashikohet me mot kryesisht të vranët e intervale të shkurtëra me diell. Reshje shiu të herëpasherëshme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit, nderësa në veriperëndim e jugperëndim me intensitet deri mesatar.

Në lartësitë mbi 1300 metra në veri-verilindje reshje bore, në juglindje në lartësin mbi 1600 metra.

Era nga kuadrati i jugut me shpetësi mesatare 1-8m/s, e cila hera-herës do të fitoj shpejtësi deri në 18-22m/s, kryesisht përgjatë vijës bregdetare. Valëzimi i forcës 5-6 ballë.

Temperaturat parashikohen:

vendet malore 1°C deri në 9°C

vendet e ulëta 5°C deri në 17°C

vendet bregdetare 9°C deri në 17°C