“Unë jetoj me gjysmë zemre, tjetrën e ke ti”/ Fisnik Syla më i dashuruar se kurrë me Fjolla Morinën

Fisnik Syla dhe Fjolla Morina po e shijojnë plotësisht romancën e tyre. Së fundmi, ai ka bërë sërish një dedikim romantik në rrjetet sociale, duke shpërndarë një foto ku shihet krah Fjollës teksa ka shkruar: “Personi i pare qe me vjen ne mengjes kur te zgjohem, eshte arsyja ime e lumturise..

Une jetoj me gjysem zemre.. sepse gjysmen tjeter e ke TI ! Je personi me zemerbardhe qe kam njohur ne jeten time! @fjolla.morina ????”, ishin fjalët e tij të radhës krahas fotos me Fjollën. Kujtojmë, se çifti gjithashtu kanë paralajmëruar një dasmë shumë shpejt.