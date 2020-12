Covid-19/ Biden-amerikanëve: Mbani maska për 100 ditë

Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden tha të enjten se një ndër vendimet e tij të para si president do të jetë t’u kërkojë amerikanëve të mbajnë maska për 100 ditë.

Në një intervistë me gazetarin Jake Tapper të CNN-it, zoti Biden tha, “Ditën e parë të inaugurimit, unë do t’i kërkoj publikut që të vendosë maskën për 100 ditë. Vetëm 100 ditë me maska – jo përgjithmonë, vetëm 100 ditë. Dhe mendoj se do të shohim një pakësim të ndjeshëm” të rasteve të koronavirusit, që kanë arritur në shifra rekord ditët e fundit me një rritje të numrave të vdekjeve ditore.

Sipas Universitetit Johns Hopkins, më shumë se 14 milionë njerëz janë infektuar dhe më shumë se 275,000 të tjerë kanë vdekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara.

Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom thotë se shteti i tij pritet të lëshojë urdhër për qëndrimin në shtëpi të banorëve. Urdhrat do të fillojnë kur njësitë e kujdesit intensiv në spitalet brenda pesë rajoneve të këtij shteti të arrijnë në më shumë se 85% të kapacitetit, diçka që nuk ka ndodhur ende, por pritet të ndodhë së shpejti.

Në Korenë e Jugut, një shtim i rasteve me COVID-19 bëri që zyrtarët e shëndetit publik t’u bëjnë thirrje njerëzve të heqin dorë nga festat e Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri, duke i organizuar festime në internet.

Koreja e Jugut njoftoi të premten 629 raste të reja të koronavirusit, shifra më e lartë në nëntë muaj në një vend që ka qenë model në kontrollin e virusit.

Kryeministri i Italisë nënshkroi një urdhër të enjten që kufizon udhëtimet brenda vendit nga periudha e pushimeve të Krishtlindjeve deri në 6 janar. Do të bëhen përjashtime për punë, si dhe arsye shëndetësore dhe emergjente.

Italia regjistroi të enjten 23,255 raste të reja me COVID dhe 933 vdekje.

Ndërsa Shtetet e Bashkuara përgatisin planet për të filluar përdorimin e vaksinës COVID-19, zyrtarët paralajmëruan të enjten se hakerat po vënë në shënjestër kompanitë thelbësore për shpërndarjen e saj.

Në një postim në blog të publikuar të enjten, kompania IBM tha se ka zbuluar një komplot mashtrimi që synon bizneset përgjegjës për ruajtjen e vaksinës në temperaturat e ulta të nevojshme. /VOA