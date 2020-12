A është prifti popull? Batuta e Ndrenikës në film dhe etiketimi i armiqve

Sonila Boçi* – Dhuna e ushtruar ndaj një kategorie të popullsisë nuk do të ishte e efektshme, nëse ajo nuk do të mbështetej, ose nuk do të kundërshtohej nga shumica, prandaj propaganda shtetërore shoqëronte çdo zbulim dhe dënim të të ashtuquajturve grupe armiqësore. Mekanizmat e dhunës dhe të propagandës që u përdorën nga organet shtetërore dhe partiake për të krijuar hendekun ndërmjet kundërshtarëve politikë realë apo potencialë me pjesën tjetër të popullsisë, u konsoliduan që në vitet e para të vendosjes së regjimit. Duke qenë se legjitimiteti i pushtetit të komunistëve buronte nga rezistenca e tyre gjatë Luftës II Botërore, analiza trajton tri kategori kundërshtarësh: të ashtuquajturit kolaboracionistë, antifashistët dhe njerëzit që gjatë luftës kishin qenë politikisht indiferentë.

Në filmin “Ditët që sollën pranverën”, prodhim i Kinostudios “Shqipëria e Re” i vitit 1979, ku trajtohen ngjarje të ndodhura në Malësinë e Madhe në vitet e para të vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, zhvillohet një skenë shumë interesante. Aktori Robert Ndrenika në rolin e një partizani së bashku me një koleg të tij ishin caktuar nga Këshilli Nacionalçlirimtar i fshatit për të kontrolluar kishën. Partizani shpreh shqetësimin se ata nuk mund të shkonin në kishë; se kontrolli duhet bërë sipas rregullave që kishte caktuar Këshilli dhe se ata nuk mund të hynin në shtëpinë e popullit pa leje. Në këtë moment, Robert Ndrenika i kthen një pyetje shumë intriguese “Po pse, është prifti, popull?” Kjo pyetje e hedhur si një batutë kalimtare, u kthye në proverbiale dhe mjaft e përdorshme edhe në jetën e përditshme. Mesazhi që i transmetohej shoqërisë me anën e saj ishte i qartë: ekzistonte një kategori e shoqërisë që gëzonte të drejta, pra që për konceptin e regjimit ishte “popull” dhe një pjesë, e cila “nuk i meritonte” këto të drejta. Prifti katolik për të cilin flisnin dy partizanët ishte konsideruar nga regjimi si “reaksionar”, “armik” etj., dhe si i tillë nuk mund të konsiderohet “popull” e, rrjedhimisht, nuk mund të gëzonte të njëjtat të drejta si pjesa tjetër e popullsisë.

Qëllimi i këtij punimi nuk është të analizojë konceptin “popull”, por, përkundrazi, të sjellë në vëmendje mekanizmat që u përdorën nga organet shtetërore dhe partiake për të krijuar imazhin e “armikut”, të atij që populli duhej ta shikonte si “të huaj” dhe se si, gradualisht u krijua një kufi ndarës ndërmjet “popullit” dhe kundërshtarëve politikë realë, apo potencialë të regjimit. Fokusi i punimit do të jenë vitet 1944-1949, pra vitet e vendosjes së regjimit, e cila është dhe periudha e ngritjes dhe konsolidimit të këtyre mekanizmave të dhunës dhe propagandës. Të gjithë ata që kanë jetuar gjatë viteve të “diktaturës së proletariatit” nuk mund të mos e kujtojnë retorikën e vazhdueshme për “diktaturën e proletariatit si formë më e ashpër e luftës së klasave”. Drejtuesit e PKSH/PPSH adaptuan teorinë e J. V. Stalinit sipas së cilës “Diktatura e proletariatit duhet për të zhvilluar një luftë të papajtueshme kundër elementëve kapitalistë, për të shtypur borgjezinë dhe për të shkulur kapitalizmin nga rrënjët. Po në qoftë se kapitalistët e qytetit dhe të fshatit, në qoftë se kulakët dhe koncesionarët integrohen në socializëm, a duhet pas kësaj diktatura e proletariatit dhe, po qe se duhet, për të shtypur cilën klasë?” Bazuar në këtë përkufizim, retorika politike e regjimit nuk e fshihte se “diktatura e proletariatit” ishte në thelb “një formë e veçantë e aleancës së klasës punëtore me fshatarësinë… si pushtet i punonjësve, i shumicës mbi pakicën”. Në këtë sistem politik kishte, pra një ndarje të papajtueshme midis këtyre dy klasave/grupeve shoqërore. Klasat e privilegjuara, borgjezët, tregtarët dhe pronarët e tokave ishin “armiqtë” natyralë të “popullit” (kupto: regjimit). Drejtuesit e lartë të PKSH-së u kujdesën në mënyrë të posaçme që këtë imazh ta gdhendin në mendjen e të gjithë shqiptarëve.

Ngjitja në pushtet e PKSH/FNÇ ende pa u larguar ushtritë pushtuese nga Shqipëria, nuk siguroi qetësi për drejtuesit e saj. Ata ishin të vetëdijshëm se kishin shumë sfida dhe vështirësi në rrugën për konsolidimin e pushtetit të tyre. E nisur që në gjenezë si një regjim totalitar, i bazuar në modelin e shtetit sovjetik të drejtuar nga Stalini, qeverisja e re e drejtuar nga PKSH u bazua në të njëjtat metoda dhe metodologji. Teoritë e ndryshme politike i përkufizojnë regjimet totalitare si antidemokratike, pa strukturë efektive parlamentare, me një parti- të vetme, e cila kontrollon dhe drejton të gjitha pushtetet brenda shtetit. Filozofi i regjimit fashist, Gentile, argumentonte se totalitarizmi mbështetej mbi bindjen se “individi dhe shoqëria i përkisnin shtetit, i konsideruar jo vetëm si një entitet moral e shpirtëror i aftë që të përfaqësonte kombin, por edhe që të asimilonte tërësisht degëzimet e ndryshme të shoqërisë civile”. Studiuesi tjetër italian C. W. Casinelli mendon se veçoria më e rëndësishme e regjimeve totalitare është “kontrolli i plotë dhe i detajuar i të gjithë ideve, besimeve dhe shprehjeve”. Pavarësisht në çfarë mënyre shprehen studiuesit e regjimeve totalitare, të gjithë bien dakord në faktin që këto regjime kërkojnë të krijojnë një shtet të uniformizuar dhe sigurojnë nga shoqëria bindjen e verbër kundrejt pushtetit. Arritja e një situate të tillë, sigurisht, nuk është proces i thjeshtë. Shoqëria njerëzore përmbledh njerëz me pikëpamje, bindje dhe besime të ndryshme. Një regjimi totalitar do t’i duhet të sigurojë bindjen e shumicës dhe të eliminojë me mjete e forma të ndryshme atë pakicë të padëshirueshme, e cila do të bëhej pengesë për regjimin. Qeveria e PKSH/FNÇ që mori pushtetin menjëherë pas largimit të ushtrive pushtuese nuk e fshehu se e bazonte pushtetin e vet në dy shtylla të forta ideologjike: luftën e klasave dhe diktaturën e proletariatit. Ajo ishte e bindur se me rezistencën kundër pushtuesve gjatë Luftës së Dytë Botërore kishte fituar një bazë të qëndrueshme legjitimiteti për marrjen e pushtetit, por sa për sistemin politik dhe formën e regjimit që kërkonte të ndërtonte, çështja ishte më e komplikuar. Drejtuesit e lartë të PKSH ishin të vetëdijshëm se shteti i sapokrijuar kishte kundërshtarë të shumtë dhe të gjithanshëm, për të cilët regjimi përcaktoi një model sjelljeje për secilën nga kategoritë e kundërshtarëve. Studiues të totalitarizmit bien dakord se në regjimet totalitare dhuna dhe propaganda janë dy anë të së njëjtës monedhë. Studiuesi E. Kohn-Bramstedt shprehet se “Terrori pa propagandën do të humbte efektin e tij psikologjik, propaganda pa terrorin nuk do i jepte ‘dorës së fortë’ peshën e duhur”. Unë personalisht mbështes mendimin e studiuesve të tillë Hannah Arendt e Richards Overy, të cilët mendojnë se përdorimi i dhunës dhe propagandës janë shoqërueset e përhershme të regjimeve totalitare. Intensiteti i përdorimit të njërës apo tjetrës, ndryshon në vartësi të fazave në të cilat ndodhen regjimet totalitare. Kështu, Arendt argumenton se “Kur totalitarizmi posedon kontroll absolut, ai zëvendëson propagandën me indoktrinimin dhe përdor dhunën jo aq shumë për të frikësuar popullin (kjo bëhet vetëm në fazën përpara kur opozita politike vazhdon të ekzistojë), por për të rikujtuar vazhdimisht linjat e tij politike dhe doktrinarë”. Sipas saj, në këtë fazë, propaganda “është një ndër instrumentet më të rëndësishme, në mos më e rëndësishme, të totalitarizmit për t’u përballur me botën jo totalitare terrori në të kundërtën, është vetë thelbi i formës së tij të qeverisjes”. Ndërsa për R. Overy-n, në sistemet totalitare “represioni nuk u zbatua si qëllim në vetvete për të kërkuar bindjen për shkak të frikës. Represioni shënjoi grupe dhe individë të cilët u izoluan si kërcënim për prioritetet politike të të dy sistemeve”. Të krijohet përshtypja se regjimet totalitare, kanë në një farë mënyre, nevojë për ekzistencën e “figurës së armikut”, si një instrument të domosdoshëm për të siguruar mobilizimin e masave. Me këtë kombinim frikësimi, dhune dhe propagande filloi të ndërtohej edhe totalitarizmi në Shqipërinë e viteve 1945-1949. Në propagandën e saj, PKSh mundohej t’u shpjegonte masave se në botë ekzistonin “dy lloj demokracish”: në njërën toleroheshin të gjitha llojet e partive, madje dhe ato fashiste. Ndërsa, në demokracinë që ofronin komunistët, “fashizmit i ndërtohej një barrierë e fuqishme… Nëse ka njerëz të cilët e konsiderojnë këtë demokraci si diktaturë, ne i themi se një diktaturë që godet fort fashizmin dhe i jep të gjithë të drejtat dhe liritë popullit, është demokracia më e gjerë që ekziston në këto rrethana”. Sipas kësaj logjike, të gjithë ata që nuk përkrahnin ideologjinë fashiste, duhej të përfshiheshin në Frontin Demokratik, ndërkohë që mospërfshirja të etiketonte menjëherë si “armik”. Strukturat e reja qeverisëse përcaktuan disa kategori kundërshtarësh dhe, për secilën prej këtyre kategorive, u “vizatua” një profil dhe imazh i posaçëm. Kategoria e parë e kundërshtarëve politikë që u goditën ishin “kriminelët e luftës” dhe popullsia e atyre zonave të cilat nuk kishin mbështetur gjatë luftës, Lëvizjen Nacionalçlirimtare. Që më 2 dhjetor 1944, Qeveria Provizore e E. Hoxhës nxori një udhëzim për të gjitha qarqet për hartimin e listave të kriminelëve të luftës. Kuptimi që ajo i dha konceptit të “kriminelit të luftës” ishte mjaft i gjerë. Sipas udhëzimit në kategorinë e “kriminelëve të luftës” u përfshinë krahas shqiptarëve të përfshirë në administratat e pushtimit italian e gjerman, “ata që kishin ndihmuar për mobilizimin e popullit kundër armikut, organizatorët dhe iniciatorët e organizatave të Ballit Kombëtar, Komanda e Rinisë, Gjindarmërisë, Legalitetit, Divizioni SS Skanderbeg”. Në listën e “kriminelëve të luftës” u përfshinë edhe ata që kishin pasur marrëdhënie qoftë dhe ekonomike me pushtuesin. Qëllimi i pushtetit ishte margjinalizimi i plotë i kësaj kategorie të popullsisë, e cila në thelb përbënte jo vetëm kundërshtarët realë politikë të regjimit, por edhe elitën politike tradicionale shqiptare. Dhuna ndaj kategorisë së cilësuar si “kriminelë lufte” ishte e gjithanshme. Ata që shpëtuan nga dënimet me vdekje nga gjykatat ushtarake të ngritura në të gjithë Shqipërinë, iu nënshtruan viteve të gjatë burgimi. Ligjet e njëpasnjëshme i zhveshën familjet e tyre nga të gjitha të drejtat civile dhe politike13. Dhuna nuk përfundoi me personat e akuzuar për “kriminelë lufte”, ajo u shtri edhe në familjet e tyre, madje në disa breza. Që në fillim të vitit 1945, shumë prej familjeve të “kriminelëve të luftës” u dëbuan nga qytetet kryesore të vendit, të tjerë u bënë banorë të kampeve të rrethuara me tela me gjemba në Krujë, Berat e më vonë në Turan, Tepelenë e Porto Palermo, për t’u zhvendosur vazhdimisht kudo që regjimi kishte nevojë. Ndërsa shfrytëzoi klimën ndërkombëtare të krijuar kundër “kriminelëve të luftës” për të ngritur këto gjykata dhe për të dhënë dënime ekstreme ndaj kësaj kategorie njerëzish, regjimi u tregua shumë i kujdesshëm për të siguruar mbështetjen e gjerë të popullit. Në këtë proces, regjimi përdori sa dhunën, aq edhe propagandën dhe demagogjinë. Propaganda zyrtare i konsideroi këta “tradhtarë të atdheut”; “shitës së interesave të kombit”; “pazarexhinj”, madje dhe “hajdutë pulash”. Krahas udhëzimit për strukturat shtetërore të qarqeve, drejtuesit e lartë të PKSH u dërguan udhëzime edhe strukturave të tyre partiake dhe atyre të Frontit ku i udhëzonin që të mobilizonin të gjithë popullin të cilët duhet të përfshiheshin masivisht në hartimin e këtyre listave. Është interesante të theksohet fakti se sa i takon kësaj kategorie të “armiqve të popullit”, mobilizimi i popullit ishte i përgjithshëm, ai nuk kërkohej në emër të klasës. Këshillave nacionalçlirimtarë të qarqeve u kërkohej të mblidhnin dëshmi mbi veprimtarinë tradhtare të “kriminelëve të luftës” duke theksuar se “nuk ishte e nevojshme që dëshmitarët t’i kenë parë me sytë e tyre faktin e raportuar, mjafton që të kenë dëgjuar të flitet për të në popull” . Ndërkohë që nuk duhet të pranoheshin në asnjë mënyrë dëshmitë pozitive për “tradhtarët që gjendeshin të rreshtuar”. Nëse një gjë e tillë ndodhte, siç ishte p.sh. rasti i 53 burrave të fshatit Qytezë të cilët iu drejtuan Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar dhe qeverisë me lutjen për faljen e jetës së Kolë Tromarës, i cili sipas tyre “gjatë kohës që kishte qenë prefekt i Korçës na ka mbrojtur në çdo mënyrë dhe [pa] ndërhyrjen e tij, katundi tonë i hedhur me lëvizjen nacionalçlirimtare do të qe bërë pluhur dhe hi”, reagimi i strukturave partiake ishte i dhuna shërbente për frikësimin e kundërshtarëve politikë, të gjitha proceset shoqëroheshin nga makina gjigante propagandistike që ishte krijuar, me të cilën kërkohej dhe sigurohej mbështetja e masës së gjerë të popullit. “Ju i patë, – u drejtohej Enver Hoxha banorëve të Vlorës më 20 shtator 1947, – veprat e atyre që u gjykuan në Tiranë, Abdyl Kokoshit, Sheh Karbunarës dhe tradhëtarëve që të lidhur me Ali Këlcyrën dhe Mit’hat Frashërin u përpoqën të riorganizonin Ballin dhe Legalitetin. Nën drejtimin direkt të amerikanëve, tradhëtarët sabotuan, bënë atentate, u përpoqën të rrëzonin regjimin e popullit”. Jo më kot, të gjitha proceset si pjesë kryesore të akuzave kishin bashkëpunimin e të akuzuarve me agjentura të huaja amerikane, britanike, italiane apo greke. Këto i shndërronin kundërshtarët politikë në “armiq të popullit”, si dhe krijonin psikozën e pasigurisë për pavarësinë e sovranitetin e vendit. Duke binomizuar atdheun me partinë, njerëzit e zakonshëm shtrëngonin radhët me regjimin dhe kundërshtarët e tij izoloheshin gjithnjë e më shumë. Retorika çohet dhe më tej dhe merr karakter tërësisht klasor, “çfarë do të presë populli nga familja e Kokoshit, e Koculit, e Risilisë, e Sharrës, e Peshkëpisë”. Qartazi faji i kësaj kategorie kundërshtarësh nuk mund të ishte individual. Për regjimin ata ishin kundërshtarë sui generis dhe si të tillë duheshin trajtuar për të mos i lënë të ngrenë kokë. Ata nuk do të pajiseshin me kartat e Frontit, duke i përjashtuar praktikisht nga jeta shoqërore. Më 1950, regjimi thelloi diferencimin midis “popullit” dhe “armiqve” të tij. Stigmatizimi i tyre nuk do të prekte vetëm të tashmen, por edhe të ardhmen e tyre, madje edhe të fëmijëve të tyre. Në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH të 1 prillit 1950 u shqyrtua çështja e shpërndarjes së bursave të studimit. Sipas E. Hoxhës, “duke qënë se gjatë vjetëve të kaluara nuk ka patur një kriter të përcaktuar për dhëniet e bursave të jashtme, ka ndodhur që të përfitojnë bursë dhe elementë me qëndrim të keq politik, të shtresave të pasura, dhe të prekura nga reformat ekonomike të pushtetit tonë… gjë që ka sjellë si konseguencë më 1949-1950 prerjen e një numri bursash për qëndrim të keq politik”. Në bazë të kësaj platforme u vendos që bursat do të përfitoheshin më parë nga ish-pjesëmarrësit në LNÇ, pastaj anëtarët dhe kandidatët e PPSH, dhe së fundi ata me rezultate të mira në mësime. Në të njëjtën kohë, u mor vendimi që administrata shtetërore të spastrohej nga elementët “reaksionarë”. Biografia filloi të shndërrohet në një barrë dhe në një pengesë të pakapërcyeshme për të gjithë ata individë që regjimi kishte vendosur t’i vizatonte si “armiq të popullit”.

*Instituti i Historisë/ASA, Tiranë.

Kumtesa u mbajt në konferencën “ë ℎ : , -ë ℎ ë ℎë, 1944-1990”, mbajtur nga Autoriteti i Dosjeve