Miley Cyrus habit me deklaratën: Nuk kryeva dot marrëdhënie me Duan fatkeqësisht

Dy këngëtaret e njohura Dua Lipa dhe Miley Cyrus publikuan projektin e përbashkët muzikor, “Prisioner”, pak ditë më parë, i cili u prit mjaft mirë edhe nga publiku.

E ftuar në emisionin “Stern Shoë”, Miley ka folur reth këtij bashkëpunimi dhe siguisht nuk munguan as disa deklarata shokuese nga ana e saj. Moderatori i emisionit u shpreh se Miley dhe Dua duken sikur bëjnë seks në videoklip, por këngëtarja është shprehur se nuk e kanë pasur rastin.

“Nuk bëmë seks. Dua Lipa ma kujton vazhdimisht këtë gjë. Në fakt nuk kam pasur kurrë ëndrra erotike me Duan. Nuk munda të bëja seks me të fatkeqësisht. Në fakt, nuk dua aq shumë të bëj seks me të, sepse e njoh shumë mirë si shoqe. Por po pretendeoj se kemi bere seks, sepse kemi shumë pamje të tilla në videoklipin tonë. Kështu që është thjesht manipulim.

Por dua të bëj seks me të gati-gati 5%. Tani që po mendoj për këtë, akoma më shumë dua ta bëj. Dua është super-seksi! Ka pasur shumë gjëra që nuk kam dashur t’i bëj, por kur i kam pasur më pas përpara meje kam vazhduar. Nuk e di”, është shprehur Miley Cyrus.

Kujtojmë se këngëtarja ka pranuar më herët se është biseksuale.