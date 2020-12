Votohet qeveria e Malit të Zi, zv.kryeministër është shqiptari Dritan Abazoviç

Parlamenti malazes, me votat e shumicës parlamentare, zgjodhi një qeveri të re, presidenti i së cilës është Zdravko Krivokapi.

70 deputetë votuan – 41 deputetë ishin pro, 28 ishin kundër, ndërsa një deputet abstenoi.

“Betohem se do ta kryej detyrën time sipas Kushtetutës dhe ligjit, me ndershmëri, me përgjegjësi dhe me ndërgjegje. Kështu më ndihmoi Zoti,” tha Krivokapic.

Pasi bëri betimin, Kryeministri falënderoi deputetët për mbështetjen dhe tha se shpresonte që puna e tyre e përbashkët të ishte në favor të Malit të Zi.

“Puna, rendi dhe përgjegjësia duhet të jenë një masë e kësaj qeverie,” tha kryeministri.

Qeveritë do të kenë 12 ministri dhe një nënkryetar.

Zëvendëskryeministri është Dritan Abazovic.

Ministri i Administratës Publike, Shoqërisë Dixhitale dhe Medias është Tamara Srzentić

Ministri i Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistikës Ratko Mitrovic

Ministri i Punëve të Brendshme Sergej Sekuloviç

Ministrja e Mbrojtjes Olivera Injac

Ministri i Punëve të Jashtme Djordje Radulovic

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Jakov Milatovic

Ministri i Investimeve Kapitale Mladen Bojaniç

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave Aleksandar Stijović

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sporteve Vesna Bratic

Ministrja e Shëndetësisë Jelena Borovinić Bojović

Ministri i Drejtësisë, të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave Vladimir Leposavic

Ministri i Financave dhe Mirëqenies Sociale Milojko Spajić