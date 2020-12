“Kasem Hysenbelliu ka mbyllur sytë përgjithmonë”, ngushëllimi i Jozefina Topallit: Ishte i ri, gjithmonë me buzë në gaz e tepër miqësor

Ndarja e parakohshme nga jeta e themeluesit dhe Presidentit të Fax News, Kasem Hysenbelli në moshën 59-vjeçare si pasojë e koronavirusit ka tronditur mbarë opinionin publik dhe mesazhet e ngushëllimit nuk kanë munguar nga emra të njohur të ekranit, të politikës dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli përcolli ngushëllimet e saj duke e kujtuar si një person me buzë në gaz, shumë miqësor e të komunikueshëm që mbylli sytë sot duke lënë në gjysmë ëndrrat e tij.

Mesazhi i plotë: Po lexoj se Kasem Hysenbelliu ka mbyllur syte pergjithmone. Nje lajm i keq per te gjithe ata qe e kane njohur. Nje pikellim i madh per familjen e njerezit e tij te dashur. Une e kam njohur Kasemin.

Gjithmone me buze ne gaz, shume miqesor e i komunikueshem. Ishte kurajoz ne inisjativat e tij por po aq edhe njerezor. Kasemi ishte i thjeshte, punetor dhe suksesi ne jete nuk e ndryshoi.Mbeti i njejti ne raport me te tjeret.

Shpreh ngushellimet me te thelle familjes se tij. Ishte shume i ri me u nda nga jeta , nga familja dhe nga endrrat e tij. Kasemi ka ditur te beje shume miq sepse nuk lidhej vetem nga interesi. Dinte te ndihmonte njerezit e te bente mire. Prandaj e donin shume dhe e respektonin. Kjo eshte nje kohe e veshtire per familjen e Kasemit . Zoti i forcofte!

Pushofte ne paqe!