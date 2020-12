Kiço Londo/ Profili i paautorizuar i një drejtori/ Themeluesi i PS-së dhe ndërtuesi i teatrove shkarkohet nga detyra

Fatmira Nikolli – Karriera si drejtor në tre teatro, miku i hershëm i Edi Ramës që e kundërshtoi për shembjen e teatrove

-Ti e shembe, ti e firmose!

-Ti e firmose.

-Jo, nuk e firmosi ai.

-Shefi yt, shefi yt.

-Eja me popullin!

Një mijë e një zëra që dukej se zgjidhnin mes Krishtit e Barabës, iu drejtuan Kiço Londos rreth orës 7 të mëngjesit të 17 majit, kur drejtori i teatrit të restauruar një vit më herët, ecte kuturu në bulevard nën pluhurin e teatrit të tij që po rrafshohej.

Atë mëngjes, Londo qe zgjuar me ulërima nga një telefonatë që e njoftonte për shembjen e godinës me gardërobë e skenografi brenda. Një patrullë policie e shoqëroi drejt asaj që po kthehej në rrënojë. Kur erdhi, ishte shumë vonë, fadromat i kishin hequr ballinën dhe Kiço kaloi kordonin policor i dorëzuar. Turma e protestuesve në fillim iu kthye duke e bërë fajtor se ishte mes atyre që kishin firmosur shembjen, por më pas, dikush prej tyre, u kujtua që Kiço Londo kishte dalë publikisht kundër shembjes, sepse ndërtuesi i teatrove nuk mund të pranonte shembjen e teatrove.

Atëherë, protestuesit e ftuan në mesin e tyre duke iu drejtuar “eja me popullin”, dhe videoja mbaron me Kiçon që i ndalon sytë e tij të shohin teatrin që shkërmoqet në mes të protestuesve.

17 maji duket se ndau qartë qëndrimin e tij publik dhe jopublik me mikun e tij të hershëm Edi Rama. Kiço Londo kishte qenë një ndër themeluesit e Partisë Socialiste, a siç thotë Ylli Dylgjeri, “tesera Nr.2 e PS-së”. Socialisti i orëve të para, i angazhuar me fushatat e kësaj partie ndër vite, ai do ta niste e konsolidonte karrierën në Fier. Me Fatos Nanon kryeministër, ai do të vinte në Tiranë dhe do të ishte drejtor i Teatrit Kombëtar. I njihet atij merita e kthimit të ansamblit teatror, në dy godina me dy salla, heqja e bingove dhe e tallavave në ambientet e Teatrit.

Kur në pushtet erdhi e djathta dhe teatrot kombëtarë i drejton qeveria, Kiço do të emërohej drejtor i Qendrës Kulturore Tirana (nga miku i tij Edi Rama, asokohe kryetar bashkie), njohur së gjeri si Teatri Metropol. E lënë në mëshirë të fatit, Londo do ta gjente në kthina me myk dhe do ta kthente me tri salla që janë ende sot, “Shekspir” dhe “Çehov” (për shfaqje teatri) e “Bodrum” (për takime poezie). Kur bashkinë e mori e djathta, Kiço themeloi teatrin shëtitës, me të cilin realizonte shfaqje kudo e kurdo.

Në gjithë këtë kohë, e sidomos në kohë opozite, London e gjeje sa pranë selisë së PS-së, sa në punët e artit. Në 2013 ai madje ishte hartuesi i platformës së PS-së për artin. Në atë platformë, mes të tjerash, premtohej restaurimi i Teatrit Kombëtar dhe atij Kombëtar Eksperimental. Kur e majta erdhi në pushtet në vitin 2013, Kiço Londo u emërua drejtor i Teatrit Kombëtar Eksperimental. Me të marrë detyrën, ai nisi të mbajë premtimin e shkruar: restaurimin e teatrit të tij, Eksperimentali, që si një legjendë urbane i referoheshin “teatri i Kiços”. Pasi i hoqi lagështirën, i rregulloi tualetet, i sistemoi rrëmujat, e leu, në 2019-ën Kiço i shtoi teatrit edhe një sallë shekspiriane, rrethore e të drunjtë, me emrin “Gëte”. Me sistem të ri ndriçimi, sistem regjie e bokse, teatri i tij, qe pothuaj i ri- e vetmja që i mungonte ishte ajri i kondicionuar.

Por ndërsa ai i mbahej platformës, miku i tij i hershëm, me të cilin kishin ndarë sa e sa orë fushatash, me të cilin kishin qenë në një zyrë gjatë numrit të famshëm “Rama, Basha, Rama, Basha, Rama, Basha” për Bashkinë e Tiranës, nuk mendonte më njësoj. Kryeministri Edi Rama që në 2018-ën kishte ripublikuar planin e tij të hershëm për shembjen e teatrove kombëtarë, dhe debatet, ‘teatër me kullë’, ‘teatër në kullë’, apo ‘kullë me teatër’ e kishin ndarë opinionin publik në dysh. Për një kohë të gjatë Kiço Londo heshti, derisa një ditë e tha publikisht se qe kundër shembjes. Telefonat do të binin nga të tëra anët, dhe pas këtij artikulimi publik, me mandatin katërvjeçar të mbaruar të Kiços, ministrja Mirela Kumbaro do të hapte konkurs për postin e drejtorit. Në konkurs përballë tij mori pjesë drejtoresha e Teatrit të Metropolit, Jonida Beqo. Emri që ministria përzgjodhi ishte ai i Beqos. Në një intervistë televizive, Arian Çani do ta pyeste Ramën nëse po e heq Kiço London se ka dalë kundër shembjes së Teatrit, dhe Rama, do mohonte që ka dijeni. Kur shkresa i vajti në zyrë, Edi Rama e shtyu letrën dhe nuk e firmosi shkarkimin e tij. Atëherë, Jonida Beqo u rikthye në detyrën që la në Metropol si drejtoreshë, ndërsa Londo mbajti detyrën pa mandat.

Prej 2018-ës, shumë ujëra kanë rrjedhur. Teatrot u shembën në mes të pandemisë, kur ndaloheshin grumbullimet dhe me protesta qytetare brenda vendit dhe të institucioneve ndërkombëtare jashtë vendit. Aksioni për shembjen e Teatrit u cilësua nazist nga mediat e huaja e shqiptare. Teatri u shemb e me të, pati një thyerje të madhe mes Kiço Londos e mikut të tij të hershëm. Londo, nuk e priste kurrë 17 majin, mbase as miku i tij, London të dorëzuar mes protestuesve.

Këtë të premte, Kiço Londo u shkarkua nga detyra e drejtorit. Regjisor dhe promovues i të rinjve në skenë e regji, Kiço Londo u zëvendësua në këtë detyrë nga regjisori Altin Basha, emër i njohur i skenës dhe një prej atyre që dolën pro shembjes së teatrove. Emri i Bashës, u propozua nga një komision i ngritur nga ministrja Elva Margariti. Një konkurs pa thirrje të vërtetë publike e megjithatë, i postuar pa bujë në uebin e ministrisë. As këtë herë kryeministri Rama nuk e firmosi shkarkimin e Londos. VKM-ja mban firmën e zëvendësit të kryeministrit, Erion Braçe.

Teatri i Kiços u shemb dhe ai “shkoi me popullin”. Mbetet i vetmi drejtues teatrosh që ka ditur t’u kërkojë falje gazetarëve (edhe kur e kanë kritikuar pse pihej puro nga aktorët në shfaqje) dhe ka ditur të ndërtojë teatro.

Cheapeu Kiço Londo!