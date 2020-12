Arrestohet hajduti i makinave në Tiranë, i sekuestrohen në banesë 167 doza heroinë

Një i 27-vjeçar është arrestuar nga uniformat blu në Tiranë për vjedhje dhe drogë. Në pranga përfundoi shtetasi M.Q. 27 vjeç, lindur dhe banues në Përrenjas.

Gjatë kontrollit në banesë e 27-vjeçarit i janë gjetur edhe 167 doza me lëndë narkotike heroinë. Sipas policisë me datë 11.10.2020 ai akuzohet se ka vjedhur automjetin në pronësi të B.R. si dhe me datë 30.10.2020 automjetin në pronësi të R.Sh. në Tiranë, pra të dyja brenda Tetorit.

Vijon puna për dokumentimin e vjedhjeve të tjera të ndodhura në qarkun e Tiranës, në të cilat mund të jenë të implikuar ky shtetas.

Materialet iu dërguan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.