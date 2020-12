Horoskopi për ditën e sotme, 6 dhjetor 2020

Dashi

Meditimi dhe joga do të dëshmojnë se janë të dobishme si shpirtërisht ashtu edhe fizikisht. Jini të fshehtë për investimet tuaja dhe për qëllimet tuaja në të ardhmen. Qëndrimi juaj i pakujdesshëm do të jetë një shqetësim për prindërit tuaj. Ju mund të ndërmerrni një udhëtim të shkurtër, por të ëmbël romantik.

Demi

Do të zbuloni se përfshirja në ndonjë formë të punës vullnetare do t’ju falë emocione të veçante. Parashikohet gjendje e mirë financiare, pavarësisht shpenzimeve të vazhdueshme. Do të jeni në qendër të vëmendjes në një takim me miqtë tuaj.

Binjakët

Gërrmoni thellë për të mësuar më shumë rreth skemës së investimeve që duket se po ju tërheq, këshillohuni me një ekspert përpara se të merrni ndonjë vendim. Do të gjeni rehati në krahët e partnerit/partneres suaj. Partneri/partnerja juaj mund t’ju tregojë një anë të mrekullueshme të vetes.

Gaforrja

Përgjegjësitë e papritura do të prishin planet tuaja për ditën, do ta gjeni veten duke bërë shumë për të tjerët, por jo shumë për veten tuaj. Në lidhjen tuaj në çift, tregohuni të gatshëm ta falni partnerin/partneren tuaj për gabime të vogla.

Luani

Natyra juaj e mirë do të sjellë lumturi për të tjerët. Anëtarët e familjes mund të mos i përmbushin pritshmerit tuaja sot. Sot do të rifreskoni një miqësi të vjetër duke rikujtuar kujtimet e mira.

Virgjëresha

Pjesëmarrja në sporte dhe aktivitete të tjera në natyrë do t’ju ndihmojë të rikuperoni energjinë. Financat do të përmirësohen gjatë ditës. Një ndryshim i mundshëm i vendbanimit do të jetë i mbarë. Mund të përjetoni trazira në lidhjen tuaj në çift.

Peshorja

Mendime të padobishme, negative mund të pushtojnë mendjen tuaj. Pozicioni juaj financiar mund të përmirësohet përmes fitimeve të papritura. Nëse jeni beqar, nuk përjashtohet mundësia e një propozimi.

Akrepi

Qëndroni të përfshirë në aktivitete që do t’ju ndihmojnë të ruani qetësinë. Të qenit novator do t’ju sjellë pak para shtesë. Mund të përballeni me probleme në aspektin familjar.

Shigjetari

Mos u shqetësoni nëse ju pyesin për një çështje delikate, pasi do të vlerësohesh shumë për të. Bashkëshorti/bashkëshortja juaj do të jetë plot energji dhe dashuri sot. Mos lejoni që aktivitetet joproduktive t’ju marrin kohë.

Bricjapi

Një lajm i papritur do t’ju ndriçojë ditën tuaj. Jeta në cift do të marrë një kthesë të bukur. Mund të përjetoni ndenjën e mrekullueshme e të qenurit të dashuruar.

Ujori

Dita mund të fillojë me lajme të mira nga një mik apo i afërm i ngushtë. Udhëtimet do të jenë të dobishme, por edhe mjaft të shtrenjta. Mund të ndiheni të lënë pas dore nga partneri/partnerja juaj dhe kjo mund të bëjë që të rivlerësoni marrëdhënien tuaj.

Peshqit

Një udhëtim i papritur do të shkaktojnë kaos në jetën tuaj. Ndërhyrja e papritur e dikujt do të sjellë komplikime në jetën tuaj personale. Kolegët tuaj do t’ju kuptojnë dhe do të jenë në sinkron me mënyrën tuaj të të menduarit.