Infektohet me koronavirus Rozana Radi: Shpresojmë të shkoj gjithçka mirë

Këngëtarja dhe moderatorja e njohur, Rozana Radi ka rezultuar pozitiv me Covid-19. Lajmin e ka bërë me dije vetë Rozana me anë të një postimi në rrjetet social

Bashkangjitur postimit, këngëtarja zbulon se në testin e parë ajo doli negative, por iu nënshtruar sërish testit pasi kishte pasur kontakt me kolegen e saj, gazetaren Fiori Dardha e cila është infektuar me Covid-1o pak ditë më parë.

“Pas një rezultati negativ ripërsërita tamponin dhe…. POZITIV . Jam karantinuar dhe po marr mjekimin e nevojshëm duke u konsultuar me mjekun e familjes. Për momentin jam në gjendje të qëndrueshme shpresojmë të shkoj gjithçka mire!” shkruan Radi në postimin e saj.