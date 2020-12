Ministria e Infrastrukturës anulon tenderin për ndërtimin e autostradës Milot-Fier

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë ka anuluar tenderin për projektimin dhe ndertimin e rrugës Milot-Fier.

Projekti me vlerë 1.18 miliard dollar është anuluar me arsyetimin se oferta e paraqitur nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentacionin e tenderit.

Ndërkohë, më 2 dhjetor ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, gjatë një interviste televizive, njoftoi se gara për ndërtimin e rrugës Milot-Fier do të rihapej sërish, e zhvilluar për këtë projekt, i cili është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian.

Balluku sqaroi se në garën që u zhvillua për ndërtimin e këtij segmenti, u paraqit një ofertë, e cila parashikonte një çmim prej 0.62 euro për kilometër, nga 0.75 që ishte tavani i vendosur nga Qeveria Shqiptare, por kjo kompani nuk plotësonte kriterin sa i takon afateve kohore për ndërtimin e kësaj rruge..

“Për rrugën Milot-Fier ne kemi pasur një ofertë të cilën e kemi këqyrur me shumë vëmendje duke qenë se ishte një ofertë shumë voluminoze. Oferta fatkeqësisht nuk është e vlefshme. Oferta teknike ka ardhur shumë e mirë, nga tavani 0.75 që ne kemi vendosur për kilometër, oferta ka ardhur me 0.62 euro për kilometër. Problemi është që nuk përmbushen kushtet teknike. Një nga kushtet teknike është koha e ndërtimit të këtij segmenti nga ne ka qenë e kërkuar, 60 muaj, ndërkohë që kompania që ka ofertuar ka ardhur me 96 muaj.

Kjo e bën ofertën e pavlefshme pasi ka qenë një nga kriteret. Kështu që kompania ka dështuar pavarësisht ofertës së shkëlqyer financiare që solli për 0.62 euro për kilometër. Nuk e kemi një ofertë të qëndrueshme, kështu që Milot-Fier do rihapet për ti dhënë mundësi edhe një herë të gjitha kompanive të interesuara, konsorsiumeve që të marrin pjesë”, u shpreh ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë pak ditë më parë.