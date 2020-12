250 euro për person/ Transportonin 10 emigrantë, arrestohen në Vlorë tre të rinjtë

Tre persona janë vënë në pranga nga policia e Vlorës, pasi janë kapur duke transportuar 10 emigrantë të paligjshëm.

Sipas policisë të arrestuarit janë A. B., 25 vjeç, banues në Tiranë dhe M. P., 18 vjeç, banues në Konsipol,Sarandë pasi në bashkëpunim mes tyre u kapën nga shërbimet e policisë në fshatin turistik “Llogara”, duke transportuar me dy mjete tip “Toyota Yaris” 4 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit iu kishin premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. I arrestuari i tretë është A. K., 24 vjeç, banues në Lushnje, pasi ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë në aksin Llogara-Orikum, duke transportuar me mjetin “Benc”, 6 emigrantë të paligjshëm të cilëve kundrejt shpërblimit iu kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së.

Njoftimi i policisë:

Goditet një tjetër rast i veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit.

Vihet në pranga 3 shtetas, pasi u kapën në flagrancë duke transportuar 10 emigrantë të paligjshëm.

Në zbatim të detyrave të përcaktuara në planin e masave të hartuar nga DVP Vlorë për të parandaluar dhe goditur aktivitetin e paligjshëm të dhënies ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufijve dhe tranzitimin e tyre në territorin shqiptar, me destinacion vendet e BE-së, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Vlorë, pas informacioneve të marra në rrugë operative se tre shtetas po transportonin nga Saranda emigrantë të paligjshëm nga Lindja e Mesme, nëpërmjet kufiri Shqipëri-Greqi, në drejtim të Tiranës me qëllim dhënien ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit 250 euro për person, kapën dhe arrestuan shtetasit:

* A. B., 25 vjeç, banues në Tiranë dhe M. P., 18 vjeç, banues në Konsipol,Sarandë pasi këta shtetas në bashkëpunim mes tyre u kapën nga shërbimet e policisë në fshatin turistik “Llogara”, duke transportuar me dy mjete tip “Toyota Yaris” 4 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit iu kishin premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së.

* A. K., 24 vjeç, banues në Lushnje, pasi ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë në aksin Llogara-Orikum, duke transportuar me mjetin “Benc”, 6 emigrantë të paligjshëm të cilëve kundrejt shpërblimit iu kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” e kryer në bashkëpunim.