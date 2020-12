Familjen apo të dashurin? Ndjekësi vendos Fifin para zgjedhjes së vështirë, ja a përgjigja e këngëtares

Ajo është një ndër këngëtaret dhe tekstshkrueset më të dashura për publikun shqiptar. Prej vitesh në industrinë e muzikës dhe shoëbiz-it, Filloreta Raçi, e njohur për publikun si Fifi, ka zbuluar se prej kohësh është në një lidhje me një djalë me emrin Xhuljo, të cilit i ka dedikuar dhe një tatuazh.

Fifi zbuloi para pak javësh në emisionin “Shiko kush luan” se tatuazhin “Stracciatella” në krahun e saj ja ka dedikuar djalit që i ka rrëmbyer zemrën. Së fundmi këngëtarja ka zhvilluar një intervistë me ndjekëset e saj në Instagram, të cilët u treguan mjaft kurioz për të ditur detaje të tjera rreth dashurisë së Fifit për “stracciatella”-n e saj.

Dikush nga ndjekësit e pyeti nëse këngëtarja do e fshinte këtë tatuazh nëse nuk do të ishte me më këtë djalë në të ardhmen dhe Fifi tha me bindje të plotë se nuk do e bëjë këtë gjë. “Natyrisht që jo! Është pjesë e historisë sime, biles do krenohesha me të kalumen tem”, është përgjigjur këngëtarja.

Më tej, Fiii u vendos të zgjidhte mes familjes dhe “stracciatella”-s së saj, teksa dha një përgjigje shumë diplomatike. “Stracciatella mundet me u bo nesër familja jem! Kështu që patjetër familja”, u shpreh këngëtarja.