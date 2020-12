Lëshohen fletë-arresti për vrasësit e tij/ Kush është Vajdin Lamaj që u vra në ashensorë para 15 vitesh

Vajdin Lamaj, edhe pse ka mbi 15 vite që ka vdekur, është ‘shqetësuar’ sot. Këtë herë, drejtësia ka gërmuar në historinë e biznesmenit Lamaj për të vënë pas hekurave përgjegjësit që i shpërthyen tritolin teksa ndodhej në ashensor mesnatën e 28 shkurtit të vitit 2005. Një emër mjaft i njohuar në atë kohë (dhe sot nuk ngelet pas), Lamaj mbeti i vdekur në një atentat me eksploziv në pallatin ku ai banonte. Pikërisht në momentin kur Lamaj, ish-Presidenti i Federates se Boksit dhe ish-Zv/president dhe bashkëpronar i “TOP Albania Radios” hyri në ashensor bashkë me mikun e tij të ngushtë Artan Arsi, eksplozivi shpërtheu.

Sytë e personave që e donin të vdekur biznesmenin e fuqishëm në atë kohë, siç duket po e vëzhgonin dhe po numëronin sekondat për të shpërthyer lëndën plasëse që do t’i sillte vdekjen. Në këtë atentat vdiq dhe Arsi, miku i Lamajt. Vajdin Lamaj pak muaj para vrasje i shpëtoi një tjetër atentati. Në 15 tetor të vitit 2004, Lamaj u shpëtoi plumbave ndërsa dilte nga një emision televiziv pasi ishte i ftuar në një nga televizionet e kryeqytetit. Në këtë ngjarje mbetën të plagosur lehtë dy persona. Pavarësisht atentatit, gjurmët e Lamajt janë ende ekzistente, sidomos në fshatin Domje.

Komuniteti prej 9 mijë banorësh në njësinë administrative Domje, ka gjimnazin e vet me emrin “Vajdin Lamaj”. Me mbështetjen e Drejtorisë Arsimore në Tiranë, në shkollën për 265 nxënës, të vegjlit mësojnë nën emrin e biznesmenit të vrarë në atentat. Sot Lamaj është drejt rrugës për të gjetur paqen e munguar prej vitesh, bashkë me familjen e tij. Dosja.al raportoi ekskluzivisht rihapjen dosjeve të bujshme të dy vrasjeve që tronditën Shqipërinë në vitin 2005 duke siguruar dhe dosjen hetimore. Janë lëshuar urdhër-arrestet për Lulzim Berishën, Viktor Ymerin, Emiljano Shullazin, Indrit Taullain dhe Luftar Reçin. Mes tyre janë ekzekutuar vetëm dy, për Ymerin dhe Taullain e ndërsa Shullazi ndodhet aktualisht në burg. Kurse për Berishën dhe Reçin, ende nuk ka zë…/ Dosja.al