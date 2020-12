A do të ketë shtrëngim të masave? Rakacolli: Në varësi të numrave do të veprojmë, kjo do të jetë një javë vendimtare

Zv. Ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli në një konferencë për mediat teksa foli për situatën e Covid-19, u shpreh se në bazë të vlerave që do kemi do gjykojmë nëse do ketë masa të reja apo do mbetemi në këto masa.

“Jemi në javët kur duket vlera e një mase që është marrë më herët. Në varësi të numrave do të shohim se si do të veprojmë. Po ajo që doja të thoja unë është se çfarë duhet të bëjmë të mos shkojmë në masa të tjera. Duhet të bindemi ndaj masave të vendosura.

Kjo javë është e rëndësishme për të vendosur se si do vijojë gjendja me tej, nëse do shtohen masat apo do rrimë në këto që kemi aktualisht”, tha Rakacolli.

Në lidhje me negociata për sigurimin e vaksinës, Rakacolli tha se qeveria është investuar për sigurimin e saj dhe është bërë pagesën e plotë duke bërë që Shqipëria të pozicionohet në atë që quhet dritarja e parë e shpërndarjes së vaksinës.