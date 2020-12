Vrau të riun në Tiranë, arrestohet efektivi i policisë

Efektivi i policisë së “Shqiponjave” i cili vrau me armë zjarri pas mesnate 25-vjeçarin Klodian Rasha është vënë në pranga.

Burime bëjnë me dije se ndaj tij ka nisur hetimi për veprat penale “vrasje në tejkalim të kompetenca dhe shpërdorim detyre”. Polici i cili është pezulluar nga detyra është arrestuar nga SHÇBA me urdhër të prokurorisë.

Burime zyrtare nga policia thanë se 25-vjeçari me inicialet K.R., nuk i është bindur urdhrit për të ndaluar madje është larguar me vrap duke i drejtuar punonjësit të policisë një send të fortë në dukje armë zjarri, ndërsa ky i fundit është kundërpërgjigjur me pistoletën e shërbimit.