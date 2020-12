Zbardhen detaje nga vrasja e 25-vjeçarit në Laprakë: Ishte djali i vogël i familjes, ngjarja ndodhi në një “rrugicë qorre”

Detaje të reja zbardhen nga ngjarja e rëndë e ndodhur në mesnatë në Tiranë, ku një polic ka qëlluar me armë zjarri për vdekje shtetasin Klodjan Rasha.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton për “News 24”se fqinjët thonë se vërtetë 25 vjeçari më 2016 u akuzua nga policia për heqje të paligjshme të lirisë, por përpos kësaj, nuk ka pasur tjetër problematikë.

Ai ka qenë i papunë, është me origjinë nga Puka, djali më i vogël i familjes Rasha, që ka edhe dy djem më të mëdhenj.Vendi ku ndodhi ngjarja është një rrugicë “qorre”.

Kamerat e sigurisë do të shikohen dhe SHÇBA do të vërejë nëse kemi të bëjmë me tejkalim të kompetencave të policisë apo jo.