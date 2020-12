Çfarë duhet të dini për trajtimet e fytyrës në kushte shtëpie dhe çfarë duhet bërë për efekt maksimal

Trajtimet e fytyrës janë gjithnjë të nevojshme për të pasur një lëkurë sa më të butë dhe të re. Më të mirat ndër to janë sigurisht trajtimet natyrale, të përgatitura në shtëpi me baze frutash, perimesh apo vajrash bimorë. Përveçse e bëjnë fytyrën të ndihet më e rigjeneruar, maskat kanë veti purifikuese dhe pastruese të thellë për poret.

Para apo pas dushit

Që fytyra duhet të jetë e pastër para se ta trajtoni atë me produkte apo maska të ndryshme kjo është e padiskutueshme. Gjithsesi ekziston gjithnjë dilema nëse ato duhen aplikuar para apo pas dushit.

Si ta aplikoni për pastrim sa më të mirë

Pasi të dilni nga dushi, thajeni fytyrën tuaj me kujdes dhe përgatiteni atë për të vendosur maskën tuaj të preferuar. Sipas dëshirës mund të përdorni ndonjë pastë pastruese të thjeshtë për të larguar tërësisht papastërtitë e fytyrës. Këtë mund ta bëni duke përzier dy lugë sheqer me një lugë vaj ulliri.

Pasi të jetë formuar një pastë me kokrriza, fërkojeni lehtë me gishta në fytyrë. Këtë proces kujdesuni ta bëni ngadalë në mënyrë që të mos e dëmtoni lëkurën delikate të fytyrës. Më pas vendosni me kujdes maskën e përzgjedhur, duke evituar pjesën poshtë syve dhe sipër buzës. Ky hap këshillohet, pasi duke qenë dy pjesë lëkure shumë delikate mund të krijojnë alergji të ndryshme. Për të mbajtur gjithnjë një lëkurë sa më të shkëlqyeshme, të shëndetshme dhe plot rini aplikoni të paktën një apo dy herë në javë maska fytyre.