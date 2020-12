Makthe të çuditshme gjatë gjumit? Këto janë 11 ndjenjat që përjetojmë kur flemë

Natën ne do të dëshironim të flemë në paqe dhe të rivendosnim energjitë.

Megjithatë, është e vështirë për të gjetur një person i cili kurrë nuk ka hasur disa ndjesi të çuditshme dhe të pakëndshme që shoqërojnë gjumin.

Ja disa nga ndjesitë që njerëzit mund të hasin natën gjatë gjumit:

Paralizat në gjumë

Personi zgjohet gjatë natës dhe nuk mund të lëvizë. Ai ka halucinacione të frikshme dhe një ndjenjë se ka dikënd tjetër në dhomë. Në antikitet, kjo ishte e lidhur me ligësitë e shpirtrave. Pse ndodh: Normalisht, kur bie në gjumë, ne jemi të paralizuar kështu që ne nuk ecim. Me paralizën e gjumit muskujt tanë “fiken”, ndërsa truri është i zgjuar.

Halucinacione hipnagogjike

Kur një person është në prag të fjetjes, por ende zgjuar, ai sheh imazhe të çuditshme para syve të tij. Shpesh këto janë fytyra të frikshme dhe krijesa fantastike. Pse ndodh: Kjo është një nga disa lloje të halucinimit që mund të kenë njerëzit mendërisht të shëndetshëm. Fëmijët kanë më shpesh, gjë që mund të jetë arsyeja pse ata nuk duan të shkojnë në gjumë. Halucinacione të tilla mund të jenë për shkak të stresit ose thjesht një imagjinatë. Ato gjithashtu mund të shfaqen nëse shkoni në shtrat të dehur.

E folura në gjumë

Zakonisht, personi që vuan nga kjo gjë, nuk ka ide në lidhje me të. Ky kusht nuk është absolutisht i rrezikshëm psikologjikisht, edhe pse një person me një problem të tillë mund të shqetësohet për të nxjerrë sekretet. Pse ndodh: Burrat dhe fëmijët janë më të prirur ndaj këtij fenomeni, dhe arsyeja është stresi. Psikika e personit po përpiqet të rezistojë atë që ai ose ajo nuk pajtohet me realitetin.

Ëndrra brenda ëndrrës

Personi sheh një ëndërr, pastaj zgjohet, por gjëra të çuditshme vazhdojnë t’i ndodhin atij. Rezulton se ai thjesht ëndërronte se ai u zgjua. Kjo është hulumtuar në filmin Inception. Pas suksesit të filmit, shumë njerëz kanë raportuar se kanë përjetuar këtë fenomen. Pse ndodh: Esotericistët besojnë se nëse keni një ëndërr të tillë, kjo tregon predispozitë tuaj ndaj praktikave shpirtërore. Shkenca zyrtare nuk mund të shpjegojë pse ndodh kjo.

Ecja në gjumë

Kjo është e kundërta e paralizës së gjumit – vetëdija është në gjumë, por paraliza e muskujve nuk ndodh. Në gjumin e tyre, njerëzit mund të ecin, pastrojnë ose largohen nga shtëpia, e cila shpesh është shumë e rrezikshme. Në mëngjes, ata nuk kujtojnë asgjë. Pse ndodh: Somnambulizmi ndodh në rreth 4.6-10.3% të popullsisë, me fëmijë të prekur më shpesh. Shkaku është ende i panjohur, siç janë edhe metodat e trajtimit.

Ndjenja sikur të shpërthen koka

Personi zgjohet nga një ndjesi shpërthimi me zë të lartë ose një duartrokitjeje. Nganjëherë tingulli duket shurdhues. Mund të shoqërohet me një lëvizje në rritje ose një blic. Fenomeni nuk është i rrezikshëm, por i frikëson njerëzit. Disa mendojnë se kanë pasur një goditje në tru. Pse ndodh kjo: Kjo ndodh kur, për ndonjë arsye, ekziston një rritje e aktivitetit nervor në fushat e trurit përgjegjës për përpunimin e zërit. Ndonjëherë sindromi shoqërohet me pagjumësi.

Ndjenja e bllokimit të frymëmarrjes

Apnea e gjumit është një ndalesë e papritur e frymëmarrjes në një ëndërr. Personi zgjohet si rezultat. Cilësia e gjumit zvogëlohet, truri përkeqëson sasinë e oksigjenit dhe bëhet e vështirë të flesh gjumë të mjaftueshëm. Presioni arterial gjithashtu luhatet gjatë një sulmi, i cili mund të shkaktojë probleme në zemër. Pse ndodh: Gjatë gjumit, muskujt e faringut pushojnë, gjë që nganjëherë çon në bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Pirja e duhanit dhe mosha e vjetër rrisin rrezikun.

Ëndrrat e përsëritura

Ndoshta të gjithë kanë pasur ëndrra të çuditshme të përsëritura, të cilat vazhdimisht riprodhojnë të njëjtën komplot. Pse ndodh: Psikologët besojnë se truri ynë përdor ëndrra të tilla për t’i kushtuar vëmendje diçkaje që nuk e kemi vërejtur në jetën tonë të përditshme.

Ndjenja e të fjeturit në ajër

Ndonjëherë ndihemi sikur ne jemi hedhur në shtratin tonë nga lart. Ne fluturojmë dhe zgjoheshim. Ndonjëherë para kësaj, ne ëndërrojmë që po fluturojmë ose pengohemi dhe rrënohemi – një ndjenjë mjaft e pakëndshme. Pse ndodh: Fjetja është e ngjashme me vdekjen – rrahjet e zemrës dhe frymëmarrja ngadalësohet, toni i muskujve zvogëlohet. Truri “bëhet i frikësuar”, e percepton këtë si një vdekje të vërtetë dhe kontrollon nëse personi është i gjallë, duke dërguar impulse tek muskujt.

Jashtë trupit:

Ky është një fenomen neuropsikologjik gjatë të cilit një person, gjysmë i zgjuar, e sheh veten nga një vend jashtë trupit të tij. Për mistikët dhe okultistët, kjo konfirmon ekzistencën e shpirtit. Pse ndodh: Fenomeni është shumë vështirë për t’u studiuar. Ndërsa shkencëtarët e dinë se ekziston iluzioni për të dalë nga trupi, nuk është e qartë se si funksionon dhe pse lind. Është gjithashtu e paqartë se si të merren me këtë.

Gjetja e një zgjidhjeje

Ndonjëherë nuk mund të gjejmë një zgjidhje për një problem për një kohë të gjatë dhe kështu ne vazhdimisht mendojmë për të. Dhe pastaj, në një ëndërr, truri na jep një çelës. Tani pjesa më e rëndësishme është ta mbani mend atë. Dmitri Mendeleev, një kimist rus, ishte i obsesionuar me krijimin e një tabele periodike të elementeve – dhe pastaj e pa atë në një ëndërr. Diçka e ngjashme ka ndodhur me kimistën August Kekulé kur ai ëndërronte për një formulë për benzinë. Pse ndodh: Ndonjëherë nënndërgjegjshmëria jonë tashmë e di përgjigjen, megjithëse ende nuk ka arritur vetëdijen. Gjatë gjumit, nënndërgjegjja është më aktive dhe mund të ofrojë njohuri. Gjumi është i madh, por nganjëherë vjen me gjallërime edhe më të mëdha.

