Shqipëria do të shkojë në Botërorin e Katarit

Të hënën u hodh në Zyrih shorti për ndarjen në grupe të 55 skuadrave përfaqësuese, ku Shqipëria u vendos në grupin I të eliminatoreve të Botërorit “Katar 2022” së bashku me Anglinë, Poloninë, Hungarinë, Andorrën dhe San Marinon. Dje u dakordësua ndërmjet federatave përkatëse kalendari i ndeshjeve. Shqipëria do ta fillojë garën kualifikuese më 25 mars 2021 kundër Andorrës në transfertë dhe do ta përfundojë në 15 nëntor 2021 përsëri me Andorrën në shtëpi. Kualifikimi në Botëror është një mision i vështirë. Dhe gjërat e vështira janë të bukura. Historia e përballjeve me kundërshtarët që ishin në vazot sipër nesh është e tmerrshme dhe duhet të thyhen shumë tabu. Në letër, Anglia, Polonia dhe Hungaria, nuk na diskutojnë. Por në futboll asgjë nuk është e pamundur. Absolutisht asgjë. Këtu qëndron magjia e futbollit. T’i marr me radhë… Me Anglinë, na janë bërë dy padrejtësi të mëdha. Kujtoj golin e Sul Demollarit në Londër, në 26 prill 1989. Në atë aksion, Shqipëria ishte si Ajaksi dhe Barcelona, Demollari ishte si Mesi. Si mund të anulohet një perlë e tillë? Krim! Si mund të anulohet goli i Altin Rrakllit që do sillte barazimin 2-2 në Tiranë, në 28 mars 2001? Shqipëria atëherë ishte e vogël. Sot, ajo është rritur shumë. Gjyqtarët maten kur na gjykojnë. “Tre Luanëve”, në dy ndeshje, do t’u marrim pikë. Nuk diskutohet. Polonisë, më të fortë se kjo e sotmja, i kemi marrë barazimin 2-2 brenda në shtëpinë e tyre, në 31 tetor 1984. Me një gol të jashtëzakonshëm të Bedri Omurit. Këtë herë do t’i mundim. Ata nuk kanë më Bonjek. Në 6 përballje, nuk i kemi shënuar asnjë gol Hungarisë. Dhe çdo seri negative e ka një fund. Tani jo vetëm do t’i shënojmë, por do t’i mundim dy herë. Ky është parashikimi im i “çmendur”. Ndaj Andorrës dhe San Marinos dimë se si shënohet dhe fitohet. Edhe pse me Andorrën Edi Reja ka kujtime të hidhura, sepse në “Elbasan Arena” ka barazuar 2-2, në ndeshjen e fundit që kemi luajtur. Nuk do të ketë më gabime në të tilla nivele. Me San Marinon kemi luajtur 2 ndeshje dhe kemi fituar 2 herë. Unë mendoj që Shqipëria do të jetë surpriza e bukur e këtyre eliminatoreve. Kombëtarja do të shkojë në Botërorin e Katarit. Jam 100% i sigurt!