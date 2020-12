Meshkujt marrosen pas tyre, tre shenjat e horoskopit ideale për çdo bashkëshort

Të gjitha shenjat e horoskopit kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Por femrat që u përkasin tri shenjave të horoskopit kanë si karakteristikë t’i çmendin dhe t’i joshin keq meshkujt aq sa ata të marroshen pas tyre.

Këto shenja horoskopi janë Peshorja, Shigjetari dhe Ujori.

Femrat që i përkasin shenjës së Peshores nxjerrin vetëm ‘’mjalt’’ nga goja, karakterizohet nga një harmoni dhe sens i të drejtës që do t’ia kishte zili kushdo. Femrat e kësaj shenje horoskopi u japin shumë dashuri meshkujve.

Kurse femrat që i përkasin shenjës së Shigjetarit janë të ëmbla dhe të këndshme. Po ashtu ato janë shumë besnike dhe një burrë e ka të vëshitirë mos të lërë kokën pas saj. Nëse bini në dashuri me një grua qëi përket shenjës së shigjetarit do e keni të vështirë ta harroni, pasi ajo do ketë lënë gjurmë kudo.

Dhe të fundit janë femrat që i përkasin shenjës së Ujorit. Ato në pamje të parë duken aq të ndjeshme dhe të brishta, por pas tyre fshihen luanesha të vërteta që arrijnë të shkëlqejnë kudo. Këto femra janë shumë të sigurta, kanë shumë durim për t’u shkuar gjërave deri në fund dhe kjo gjë i marros meshkujt pas tyre. Femrat e kësaj shenje dinë si t’i bëjnë për vete meshkujt dhe bëjnë edhe që ata mos t’i harrojnë kurrë.