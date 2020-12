Ndërron jetë një tjetër mjeke/ Dr. Flutura Hashorva humb betejën me COVID

Një tjetër mjeke e njohur ka ndërruar jetë nga Covid-19, Dr.Flutura Hashorva. Lajmin e ka bërë të ditur motra e saj Karolina Hashorva Budo në rrjetet sociale, ku shkruan:

“Në orët e para të mëngjesit të datës 9 dhjetor ndërroi jetë pranë Sanatoriumit “Shefqet Ndroqi”, motra ime e dashur, gojëmbël, humane dhe fisnike, dr. Flutura Hashorva, që me përkushtim i kushtoi 48 vjetët e jetës së saj, profesionit të mjekut pneumolog në këtë Sanatorium, Dispanseri e në fund në Klinikën Ortodokse. Pushofsh në paqe, motër e dashur. Ne të gjithë të dashurit e tu, të duam shumë, do të jesh me ne përjetë!” përfundon e motra.

Ndërsa pedagogia e Fakultetit të Mjekësisë, Anila Aliko, ka shkruar: “Edhe nje lajm tjeter i keq per komunitetin e mjekeve. U nda nga jeta dr Flutura Hashorva, pneumologe, e cila sherbeu ne pavionin e pare te pneumologjise prane QSUT sebashku me te nderuarin Prof Elez Selimin.

Ne vitin 1983 u transferua ne spitalin e mushkerive , ish sanatoriumi e me pas prane dispancerise se Tiranes.

Dr Flutura u shqua gjithmone per profesionalizmin e saj, komunikimin e mire si me koleget dhe pacientet. Ajo dha kontributin e saj ne luften kunder ketij virusi te tmershem deri diten qe u infektua dhe vete. Koleget me te cilet punoi per shume vite ne spitalin universitar Shefqet Ndroqi u perpoqen shume por nuk e shkeputen dot nga kthetrat e vdekjes.

Do ta kujtojme gjithmone kolegen, shoqen dhe miken tone te dashur. Te qofte dheu i lehte e dashur Flutura!”