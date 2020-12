Sot protesta e dytë për Klodian Rashën, autoblindat ‘zbarkojnë’ në Kryeministri, 800 policë në terren

Policia ka blinduar sheshin pranë Ministrisë së Brendshme ku pritet të zhvillohet protesta dedikuar Klodian Rashës, 25 vjeçarit që u ekzekutua nga një efektiv policie gjatë ndjekjes në zonën e Laprakës.

Siç shihet dhe nga fotot e siguruara nga gazetarja Dorjana Bezat në kryeministri do të stacionohen dhe autoblinda të policisë. Po ashtu Bezat raporton se në terren ditën e sotme të angazhuar në ruajtjen e sigurisë sot në protestë do të jenë 800 punonjës policie, ndërsa tubimi thuhet se do të nisë nga Ministria e Brendshme.

Mësohet se policët kanë marrë direktiva të qarta që të mos bien pre e provokimeve në protestë, ndërsa qytetarëve iu është bërë thirrje që të shmangun tubime të tilla, pasi është e ndaluar në këtë kohë pandemie.