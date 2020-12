Sulmohet selia e PS-së, Balla i drejtohet Bashës: Ku je futur?

Zemërimit të qytetarëve nuk i ka shpëtuar as selia e Partisë Socialiste, të cilës të rinjt e revoltuar i kanë thyer xhamat e fasadës kryesore. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar dhe kryetari i Grupit Parlamentar të PS-së Taulant Balla.

Balla ka publikuar fotot nga selia e PS me xhama të thyer, ndërsa i kërkon kryedemokratit Lulzim Basha të dalë e të distancohet nga dhuna.

Statusi i Taulant Ballës:

Sa kohë Sali Berisha të drejtojë PD, kjo parti do të ketë vizion rremujen, program vandalizmin dhe ekip katrahuren! Lulezim Basha ku je futur? Dil dhe distancohu nga dhuna apo s’e ben dot, s’ke faj! Sepse je ti pjese e organizimit te dhunes bashke me Moniken e me Ilirin, teksa derguat FRPD tende dhe ca nga ata te tiganit te Jales te godisnin me gure seline e Partise Socialiste!