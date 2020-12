Vrasja e Klodian Rashës, reagon Alketa Vejsiu: Revoltë për këtë akt të tmerrshëm brutal

Moderatorja Alketa Vejsiu ka reaguar pak minuta më parë, lidhur me ngjarjen e rëndë që tronditi vendin, ku një 25-vjeçar u qëllua për vdekje nga policia.

Alketa ka publikuar në llogarinë e saj në ‘Instagram’ një shprehje domethënëse: ‘’Ata që jetojnë në zemrat e tyre që lënë pas, nuk vdesin kurrë.”

Ndërkohë bashkangjitur shkruan: “Dhimbje e thelle per vdekjen e Klodit! Revolte per kete akt te tmerrshem brutal.

Fjale per te ngushelluar familjen nuk gjej dot.

Te prehesh ne paqe me engjejt e qiellit, ndoshta ketu poshte ishte shume rremuje per ty! ”.