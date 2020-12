Protesta pas vrasjes së Klodian Rashës, Spartak Ngjela: Halabakë që djegin qytetin, policia t’i thyejnë brinjët

Avokati Spartak Ngjela i cilëson turp historik protestat në Tiranë, pas vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha, ku nuk u kursye as dhuna, qoftë nga protestuesit, qoftë nga policia që iu kundërpërgjigj.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në News24, Ngjela shkon më tej dhe i cilëson si halabakë protestuesit.

“Kryeministri t’i përgjigjet dhunës me forcë, ndryshe është bashkë me ta. Unë them t’i godasë politika amerikane të tre, Ramën, Bashën dhe Berishën. Nuk lejohen halabakët të djegin qytetin. Shkelja e ligjit ka si përgjigje vetëm forcën. Policia s’të përkëdhel, ka forcën, t’i marrë, t’i thyejën brinjët, t’i nxjerrë jashtë qytetit”,- tha ai.

Sa për vrasjen e të riut Rasha, avokati u shpreh se duket si një ngjarje aksidentale

“Duket aksidentale, por nuk ka dalë shkaku pse është vrarë, është hakmarrje mes tyre apo çfarë? Ata duan të shpëtojnë lëkurën nga korrupsioni, po flas për politikanët këtu”.