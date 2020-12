“Të ngeli mendja tek seksi”/ Fansat i kërkojnë të reagojë për vdekjen e Klodian Rashës, Armina Mevlani: Qëndrimet e mia përdoren politikisht

Blogerja Armina Mevlani, e cila është e njohur edhe lidhjen me djalin e ish-kryeministrit Berisha, Shkëlzenin, është kritikuar nga ndjekësit, pasi ata kanë pritur nga ajo një reagim për vrasjen e Klodian Rasha, 25-vjeçarit që u qëllua nga një efektiv policie.

Fansat duket se i janë kthyer Armina Mevlani, teksa ajo ka postuar një foto në rrjetet sociale. Duket se ata i kanë kërkuar që të reagojë në lidhje me ngjarjen. Megjithatë blogerja krejt qetësisht i është përgjigjur të gjithëve, duke bërë me dije se shpesh qëndrimet e saj ngatërrohen me politikën dhe ka zgjedhur të mbajë premtime të vogla që i kanë ndryshuar sadopak jetën njerëzve.

Replikat:

Komentuesja: Te ngeli mendja ke dashuria dhe seksi si nuk bere 1 postim per krimin qe ndodhi

Armina Mevlani: Une ruaj nje kontent me gjera vintage dhe duhet te postoj ne momente te caktuara ,nuk ka te beje ku eshte mendja sepse me besoni kjo gje qe ka ndodhur e shume te tjera me bejne te ndihem shume keq ,por nuk kam dashur te perdoret politikisht faqia ime sic ndodh pa dashur une shume shpesh. Ne kete rast do shperndajme se shpejti nje postim sensibilizimi shume personazhe publike.

Komentuesja: Me ke zhgenjyer , duhet te te mbeshtetni ket popull te varfer dhe te vrar ne cdo drejtim pa shpres pa jet!

Armina Mevlani: Me vjen shume keq ,une jam pjese e ketij populli dhe mbeshtes ne formen time pa i publikuar gjerat qe bej. Nuk dua ta politizoj figuren time sepse tek un keqinterpretohet. Por premtoj qe shume shpejt do ndermarr nisma me shume sesa thjeshte nje postim

Komentuesja: Jemi mbushur me premtime, cdo dit e me keq per ket popull lum ne ne ca vendi jetojm e mjer ne kush na drejtojn!

Armina Mevlani: une nuk jam pjese e politikes dhe premtimet e mia nuk kane te bejne me ndryshime te medha . Por me ato te voglat qe sido te jete ndryshojne jete njerezish sado pak

Komentuesja: Mjafton mbeshtetja kurajo dhe xhesti te gjith I kan kto mundesi qe ne kto dit jan mundesi te medha.