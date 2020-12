Vrasja e 25-vjeçarit nga polici, nis protesta në Kamëz, dhjetëra qytetarë mbushin rrugët

Protesta për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha ka nisur ditën e sotme nga Kamza, për të ardhur më pas në qendër të kryeqytetit.

Gazetarja Dorjana Bezat raportoi se dhjetëra qytetarë, kryesisht të rinj kanë dalë në rrugët e Kamzës, ndërsa në orën 18:00 është paralajmëruar protesta e radhës.

Ndërkohë kryeministri Edi Rama duke iu përgjigjur zërave që kërkojnë shkarkimin e kryepolicit Ardi Veliu deklaroi sot se një gjë të tillë duhet “ta harrojnë”.

“Kërkojnë dorëheqjen e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë se ndryshe do djegin e shkatërrojnë? Ta harrojnë! Gabon shumë kush kujton se qytetaria e ministrit të brendshëm është dobësi dhe harron se ky shtet është i qytetarëve jo i barbarëve! Pushteti merret me votë jo me djegie!”, deklaroi Rama.