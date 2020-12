Horoskopi për ditën e sotme, 12 dhjetor 2020

Dashi

Forconi energjinë tuaj sot me ushtrime të mira fizike të modës së vjetër! Dhe, para se të filloni të shqetësoheni se si të futeni në një maratonë, relaksohuni. Sa i përket aspektit sentimental, sot do të jeni në sinkron me partnerin.

Demi

Pavarësisht se kush është, nuk ka asnjë arsye që ju të toleroni një person pompoz, arroganca e të cilit shkon drejt vrazhdësisë. Të qëndroni me kokën lart sot do t’ju japë më shumë respekt, prandaj mos hezitoni ta bëni.

Binjakët

Argumentet nxjerrin anën më të keqe te njerëzit, kështu që, nëse dikush ju godet sot, mos e injoroni, por mos e përdorni si justifikim për të dhënë një goditje nën brez. Ngrihuni mbi këtë. Të mësoni se si të zgjidhni mosmarrëveshjet, është një nga aftësitë më të vlefshme.

Gaforrja

Diçka tronditëse dhe pak e egër mund të ndodhë sot, dhe ju duhet të jeni të përgatitur për të. Kur të ndodhë, mos reagoni. Ndaloni gjithçka vetëm për një moment dhe rishikoni situatën tërësisht. Mos e lini veten të kapeni nga emocione irracionale ose nga frika.

Luani

Mundohuni të mos redaktoni shumë atë që thoni sot. Duhet të thoni gjithçka që ju vjen në mendje, të jeni më të hapur. Do të merrni atë që dëshironi shumë më shpejt nëse flisni me sinqeritet dhe nga zemra. Pavarësisht nëse jeni në një situatë biznesi, duhet të jeni të sinqertë.

Virgjëresha

Të nxitoheni për t’u mburrur me arritjet tuaja mund t’i bëjë njerëzit të mendojnë se qëllimi juaj i vetëm është që të shisni mend, dhe kjo i ul arritjet tuaja. Duartrokitjet nga njerëzit e tjerë, që sigurisht do të vijnë, duhet të jenë vetëm kremi mbi tortë.

Peshorja

Mundohuni të mos i mbivlerësoni gjërat sot. Ju do të paralizoheni vetëm nga detajet, dhe detajet gjithsesi nuk do të kenë rëndësi në planin afatgjatë. Harxhimi i energjive tuaja është humbje totale e kohës. Shpresat tuaja duhet të qëndrojnë të mbjella fort në realitet.

Akrepi

Gjithmonë ekziston një ekuilibër fuqie në çdo marrëdhënie. Nëse ju jeni gjithmonë personi që bëni planet, atëherë kërkoni nga partneri juaj që të japë kontributin e tij. Komunikimi është mënyra më e mirë.

Shigjetari

Nëse jeni në një lidhje romantike tani, prisni që gjërat të ndryshojnë shumë shpejt. Ju të dy jeni gati për të ecur përpara pak më shpejt sesa e kishit imagjinuar, kështu që jini gati. Nëse nuk jeni në një lidhje romantike, do të gjeni më shumë gëzim se kurrë në statusin tuaj të pavarur.

Bricjapi

Sot, ju duhet të jeni të vetëdijshëm se njerëzit po japin një shfaqje për ju, ose sepse duan t’ju bëjnë përshtypje, ose sepse duan t’ju mashtrojnë. Sidoqoftë, dallimi është mjaft i parëndësishëm.

Ujori

Problemi më i madh me luftën për pushtet nuk është se ju keni një shans për të humbur kontrollin tuaj. Nuk është e rëndësishme kush është pas timonit tani. Ajo që ka vërtet rëndësi është gjetja e një zgjidhjeje për problemin.

Peshqit

Nëse doni që dita juaj të jetë produktive, mos lejoni të merrni mendime nga njerëzit e tjerë. Ju e dini shumë mirë se çfarë duhet të bëni për të arritur synimet tuaja profesionale. Nëse jeni në shkollë, sot mund të përballeni me disa pakënaqësi.