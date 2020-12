Mohime, fshehje dhe thashetheme/ Kush janë VIP-at shqiptarë që “luajtën” me shtatzëninë

Skerdi Kurti – Të shumtë janë personazhet VIP që nuk e kanë bërë të ditur shtatzëninë në fillimet e tyre. Madje në daljet e tyre në rrjetet sociale, në spektakle, kemi parë sesi ata kanë “luajtur” me shtatzëninë, duke e mohuar, fshehur barkun, apo edhe duke krijuar më shumë ngatërresa rreth këtyre lajmeve. Më poshtë po ju listojmë disa nga VIP-at tanë për të cilët mezi e kemi zbuluar se do të sillnin në jetë një fëmijë.

Eliona Pitarka

Aktorja Eliona Pitarka është personazhi i fundit që nuk po e konfirmon shtatzëninë e saj, pavarësisht se kanë qarkulluar shumë lajme për këtë. Aktorja ka vendosur të mos flasë dhe ta mbajë private edhe për pak kohë, derisa të mendojë që është çasti i duhur për t’u bërë publik dhe për të konfirmuar lajmet që qarkullojnë në mediat rozë. Duhet thënë që Eliona ka publikuar foto ku barku duket vërtet shumë i rrumbullakosur, por ende s’i ka ndarë me ndjekësit përjetimet e saj.



Xhensila Myrtezaj

Këngëtarja për disa muaj hodhi poshtë zërat për pritjen e ëmbël. Lajmet vazhduan për disa kohë, derisa vetë Xhensila pranoi t’i konfirmojë këto lajme dhe të njoftojë që ishte në pritje të ëmbël dhe se një pjesëtare e re e familjes Kallaku po vinte. Natyrisht, ajo e zbuloi këtë detaj pasi mediat e fotografuan në muajt e fundit të shtatzënisë, pasi edhe në daljet publike këngëtarja vijonte ta mohonte lajmin. Xhensila dhe Besi u bënë prindër të një vajze. Vajza mban emrin Ajka dhe është 2 vjeçe.



Elia Zaharia

Ka edhe nga ato personazhe që nuk e përfolën fare shtatzëninë e tyre deri në momentin që u njoftua ardhja në jetë e foshnjës. E tillë është Elia Zaharia, princesha jonë, e cila nuk e ndau lajmin e shtatzënisë deri kur u njoftua që Geraldina e dytë erdhi në jetë. Në rrjet qarkulluan vetëm disa foto të shkrepura nga paparazzi që tregonin barkun e rrumbullakosur të Elias pasi ishte në ditët e fundit të shtatzënisë. Pas fotove, nuk vonoi shumë edhe lajmi që Elia Zaharia dhe Leka Zogu u bënë prindër për herë të parë të një vajze.



Arbana Osmani

Një tjetër personazh që shkaktoi shumë lajme dhe polemika me shtatzëninë e saj ishte dhe Arbana Osmani. Pavarësisht se po flitej për një shtatzëni të mundshme të moderatores me regjisorin Eduard Grishaj, sërish nuk kishim asnjë konfirmim të zërave nga moderatorja. Prezantuesja zgjodhi ta publikonte lajmin në ditën e lindjes së saj dhe të partnerit, por e fshehu barkun deri ditën kur lindi. Djali mban emrin Diell dhe familja e moderatores tashmë ka katër pjesëtarë bashkë me pjesëtarin e ri.



Olta Gixhari

Larg në Spanjë po përflitej për një pritje të ëmbël të aktores Olta Gixhari, pavarësisht se nga aktorja nuk kishte asnjë lajm që e vërtetonte këtë. “Bluetooth” publikoi një foto të aktores, ku shfaqej me bark të rrumbullakosur, por edhe pas kësaj sërish Olta nuk zgjodhi ta pranonte se po priste fëmijën e saj të parë. Zërat sa vinin dhe po shtoheshin, deri në momentin kur aktorja me një foto nga plazhi, bashkë me bashkëshortin e saj, aprovoi këta zëra, duke treguar që ishte në pritje të ëmbël dhe së shpejti prisnin të bëheshin prindër të fëmijës së tyre të parë. Pas këtij lajmi Olta ishte shumë aktive në rrjetet sociale, duke ndihmuar edhe nënat e tjera që prisnin të merrnin në krahë foshnjën e tyre. Olta dhe bashkëshorti i saj u bënë prindër të një djali dhe ia vendosën emrin Amar.



Sara Hoxha

Një personazh që është ende në pritje për të marrë foshnjën në krahë është dhe Sara Hoxha, bashkëshortja e Ledri Vulës. Sara shkaktoi shumë polemika për shtatzëninë e saj dhe çdo ditë dilnin lajme të reja për të. Partnerja e reperit postonte foto në “Instagram” me barkun e sheshtë, duke nënkuptuar një përgjigje negative për të gjithë titujt e mediave rozë. Në fillim shtatzënia nuk u aprovua nga çifti, por pas disa kohësh u konfirmua, duke treguar që Sara dhe Ledri janë në pritje për t’u bërë prindër, pasi edhe Sara është në ditët e fundit të shtatzënisë me fëmijën e saj të parë. Sara dhe Ledri presin të bëhen prindër të një vajze.



Klea Huta

Një personazh tjetër që u përfol shumë për shtatzëninë e saj është dhe moderatorja Klea Huta. Në fillim asnjë lajm nuk u pranua nga Klea për shtatzëninë, duke bërë që të publikoheshin akoma më shumë lajme me titullin “Klea Huta shtatzënë?” Klea e konfirmoi lajmin që është shtatzënë me një story në llogarinë e saj në “Instagram”, duke treguar një foto në një dyqan me rroba bebesh ku mbizotëronte ngjyra blu. Moderatorja shumë e dashur për publikun konfirmoi që është në pritje të fëmijës së parë dhe është djalë. Djali erdhi në jetë në fillim të qershorit, duke i dhënë dhe çiftit emrin prindër.



Nora Istrefi

Lajmi se Nora ishte shtatzënë qarkulloi në media disa vite më parë. Ajo dhe Roberti ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, por çifti kishte vendosur të mos ndante asnjë detaj me fansat. Jo vetëm kaq, por Nora vazhdonte të postonte foto nga palestra, ku barku i dukej i sheshtë. Edhe në muajt pasardhës, ajo zgjodhi të mbante veshje të gjera, duke zbuluar pak nga format e saj. Madje kishte nga ata që e akuzuan këngëtaren se në fakt nuk ishte shtatzënë. Megjithatë çifti shpejt u bekua me vajzën e tyre Renne.