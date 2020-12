Protesta për vrasjen e Klodian Rashës në Shkodër/ Qëllohet me gurë selia e PS

Qytetarët shkodranë kanë protestuar sot për vrasjen nga policia të të riut Klodian Rasha, në orët e para të mëngjesit të 8 dhjetorit, Ditës së Rinisë.

Me pankarta në duar “Ma në fund kena ba shtet, ditën të puth, natën të vret”; “Policia e Lleshit ta fut plumb mas veshit”; “Edvini e do popullin e vet, prandaj e vjedh, prandaj e vret” dhe me thirrjet “poshtë komunizmi”, “Rama ik!” qindra qytetarë kanë marshuar në rrugët e qytetit duke kërkuar drejtësi për 25-vjeçarin e vrarë nga policia.

Gazetari Senad Nikshiqi raportoi se protestuesit kanë qëlluar me hurma makinen e policisë në qendër të qytetit, teksa mjeti është larguar për t’iu shmangur protestuesve. Kujtojmë se ditën e vrasjes, xhaxhai i Klodianit tha se ai kishte dy hurma me vete.