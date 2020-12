Sali Lushaj “pajton” Stresin me Einxhel Shkirën/ Moderatorja: Më telefonoi, është një zotëri i edukuar

Me tone të ashpra dhe ofendime kanë shpërthyer këto ditë Stresi dhe moderatorja Einxhel Shkira. Duket se “mollë sherri” ka qenë pikërisht protesta për vrasjen e 25 vjeçarit, Klodian Rasha. Por duket se situate mes të dyve është qetësuar, pas ndërhyrjes së babait të Stresit, Sali Lushaj.

“Unë pata një telefonatë shume dashamirëse me babain e Stresit,një zotëri shumë i edukuar dhe i mirëkuptueshëm, i cili më kerkoi ndjesë për veprimin, të nxituar apo të pamenduar që shqetësoi të dyja palët dhe thellësisht familjen time. Një prind e di më mirë se kushdo sa të dhemb kur preket fëmija,sidomos vajza. E pranova faljen e tij dhe e falenderoi për qytatarinë dhe urtësinë që tregoi e cila besoj ka reflektuar dhe në tërheqjen e atyre fjalëve të rënda nga ana Stresit.Pasi me rëndësi është të jemi të gjithë në paqe me veten dhe të tjerët që na rrethojnë!”- tha Einxhel