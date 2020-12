Andrra zbulon gjininë e bebushit që po pret të vijë në jetë

Andrra Destani, partnerja e këngëtarit Sinan Hoxha ka konfirmuar lajmet e pritjes së ëmbël të cilat i kishte mohuar më herët.

Dyshja po bëhen prindër për herë të dytë, ndërsa në Instagram partnerja e këngëtarit publikoi foto me barkun e rrumbullakosur.

‘’Pritja me e embel, e lumtur dhe mirenjohese per cdo sekond te jetes, te presim me padurim!”- shkruante Andrra krahas fotos ku u shfaq e veshur me fustan të bardhë.

Me anë të një postimi tjetër në rrjetet sociale, Andrra ka zbuluar dhe gjininë e bebushit.

“Kete fundvit, esenca e atmosferes festive ne familjen tone eshte pohimi i lutjeve te Ansit!

Falenderuese pafund Zotit, per dhuraten me te bukur te Ansit, nje vella… Nje perkedhelje e embel per Ansin po vjen…”- ka shkruar ajo.