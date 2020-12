Covid-19/ Merkel urdhëron mbylljen e shkollave dhe dyqaneve deri më 10 janar

Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel, ka prezantuar masat e reja kufizuese në kuadër të mbrojtjes së Covid 19. Merkel ka dhënë urdhër për mbylljen e dyqaneve, shkollave dhe qendrave të kujdesit ditor, duke filluar nga dita e mërkurë.

Në një konferencë për shtyp Merkel është shprehur se vendi ka nevojë urgjente për të adresuar rritjen e madhe të infeksioneve nga Covid-19.

“Masat e vendosura më 2 nëntor nuk kanë vepruar sa duhet. Ne jemi përsëri dëshmitarë të një rritje të rasteve me COVID dhe një rritje eksponenciale të infeksionit. Ne e dimë që sistemi shëndetësor është tashmë shumë i lodhur. Ne kemi nevojë për veprime urgjente. Qëllimi mbetet që vendi të arrijë në shifrat e 50 rasteve të reja më 100 000 banorë në 7 ditë. Ky do të jetë një bllokim i vështirë dhe do të zhvillohet midis 16 dhjetorit dhe 10 janarit “, ka deklaruar Merkel.