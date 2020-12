Rrathë të errët dhe sy të fryrë? Zbuloni disa maska të lehta

Një problem serioz me të cilin përballen shumë njerëz dhe veçanërisht gratë janë rrathët e errët nën sy dhe çantat në zonën e syve.

Lajmi i mirë është se ne kemi pesë maska ​​natyrale që mund t’i bëni me lehtësi në shtëpi dhe të largoni fryrjet dhe rrathët e errët poshtë syve.

Vaji i vitaminës E

Përdorni një pikë vaji të vitaminës E në gishtin tuaj dhe masazhoni butësisht rreth syve për të rritur qarkullimin në zonë dhe për të forcuar lëkurën.

Maskë me qumësht

Merrni 1 lugë çaji qumësht pluhur dhe përzieni me 1 lugë çaji mjaltë. Vendosni maskën nën sy dhe lëreni të thahet për 15-20 minuta.

Maskë me shafran i Indisë

Një maskë tjetër efektive në shtëpi për rrathët e errët dhe qeset nën sy mund të bëhet duke përdorur pluhur shafran i Indisë dhe lëng ananasi. Përzieni përbërësit dhe lëreni maskën për 30 minuta.

Maskë me nenexhik

Përzieni disa gjethe mente me mjaltë. Vendosni gjethet e sapo bluara rreth syve dhe lërini të veprojnë për 10 ose 15 minuta. Karakteristikat e mentes do të freskojnë sytë e lodhur.

Maskë me kos

Kosi në vetvete është një maskë e mahnitshme natyrore dhe sy të lodhur dhe të fryrë. Vendosni pak kos në zonën rreth syve dhe do të shihni se si do të skuqen dhe do të pushojnë.

Gjithashtu, sigurohuni që të vendosni krem ​​për sytë që përmban vitaminë E, K ose C rreth syve çdo natë para se të flini.