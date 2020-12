Strehuan në një magazinë 28 klandestinë nga Siria, arrestohet 52-vjeçari në Fier, dy të tjerë në kërkim

Një 52-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, ndërsa dy të tjerë janë shpallur në kërkim, pasi strehuan 28 klandestinë.

52-vjeçari në bashkëpunim me shtetasin K. K. (M)., 30 vjeç, banues në Vlorë dhe personin tjetër S. M. (G).,37 vjeç, banues në Patos, sipas policisë kishin qëllim trafikimin e klandestinëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar “Ndalesa”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit.

Në zbatim të planit të masave për të parandaluar dhe goditur aktivitetin e paligjshëm të dhënies ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufijve dhe tranzitimin e tyre në territorin shqiptar, me destinacion vendet e BE-së, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Fier në bashkëpunim me Njësinë Hetimore në DPPSH finalizuan operacionin policor të koduar “Ndalesa”, në përfundim të të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi Z. M., 52 vjeç, banues në Shkodër.

Gjithashtu u shpallën në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetasve K. K. (M)., 30 vjeç, banues në Vlorë dhe S. M. (G).,37 vjeç, banues në Patos.

Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin,në fshatin Portëz, në ambientet e një makazine në pronësi të shtetasit S. M.(G), dhënë me qera shtetasit K. K. (M)., kishin strehuar 28 klandestinë me qëllim trafikimin e tyre për në vendet e Bashkimit Europian.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.