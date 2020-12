Holanda futet në izolim për pesë javë

Kryeministri i Holandës, Mark Rutte, tha se vendi i tij do të futet në izolim për pesë javë, për të frenuar përhapjen e koronavirusit.

Nga e mërkura, të gjitha dyqanet me artikuj jothelbësorë do të mbyllen. Dyqanet ushqimore, bankat dhe farmacitë do të mbeten hapur.

Parukeritë, muzetë, teatrot, tregjet e Krishtlindjeve, kazinotë, parqet zbavitëse, palestrat dhe pishinat do të mbyllen po ashtu.

Nga e mërkura do të mbyllen edhe shkollat fillore dhe të mesme.

Këto masa do të zgjasin deri më 19 janar.

Të hënën, Holanda regjistroi 8,496 raste të reja me koronavirus – pak më shumë se mesatarja javore.

Derisa Rutte iu drejtua kombit, protestuesit që kundërshtojnë masat e izolimit, mund të dëgjoheshin jashtë parlamentit.

Holanda, në total, ka regjistruar mbi 632,000 raste me koronavirus.

Prej tyre, mbi 10,000 pacientë kanë humbur jetën.

Në të gjithë botën, numri i të infektuare ka kaluar 72 milionë.

Mbi 1.6 milion kanë vdekur dhe mbi 47 milionë janë shëruar./ REL