Lajmi i keq, Gjermania do të mbyllet plotësisht në këto data

Kancelarja gjermane Angela Merkel, ka bërë të ditur se Gjermania do të mbyllet nga e mërkura për shkak të numrit të madh të rasteve me COVID-19 që janë shfaqur atje kohëve të fundit. Dyqanet dhe shkollat do të mbyllen deri më 10 janar. Merkel këtë e bëri të ditur pas takimit që zhvilloi sot me udhëheqësit e 16 zonave, duke thënë se “ka një nevojë urg jente për të ndërmarrë veprime”.

Kohët të fundit atje ka pasur një rritje rekord të vd ekjeve si pasojë e COVID-19. Restorantet dhe baret atje janë të mbyllura për gjashtë javë në disa zona të vendit.Nën bllok imin kombëtar, dyqanet thelbësore, të tilla si ato që shesin ushqime, do të qëndrojnë të hapura, ashtu edhe bankat.Shtëpitë e kujdesit do të kryejnë teste të koro.navirusit. Ngjarjet e Vitit të Ri dhe shitja e fishekzjarreve do të ndalohen, shkruan BBC.