Aurela Gaçe i bën urimin prekës të ëmës për ditëlindje: Krenare që jam rritur nga ti

Ditën e sotme e ëma e Aurela Gaçes feston ditëlindjen dhe nuk kishte si të mungonte urimi i saj. Këngëtarja publikoi një fotografi me të ëmën në ‘Instagram’, teksa krahas shkruan se ndihet krenare që është rritur nga një grua e fortë dhe zemërgjerë si ajo.

“ Gëzofsh edhe 100 ditëlindje pranë nesh ma❤ .Ne, 3 fëmijët e tu, u rritëm nga nje grua e fortë, e dhimbsur në tē njejtën kohe, zemërgjerë, luaneshë kur duhej ,e lirë në shpirt e në mendje.

Se kisha parë kurrë të qante ne syrin tonë , derisa iku ne emigrim vetëm 14 vjeç, vèllai i vetëm,me gomone ….e më vonë motra 15 vjeç… .vetëm atehere e pashe te thyhej….duhet te duronte pa i parë vite e vite , priste një telefonatë nga ata, nje zë qe u thoshte se ishin mirë.

Si mund të durojë kaq shume zemra e nënës e prapë të gjejë forcë te japë e japë për gjithe njerëzit qe e rrethojnë ?Perpjekjet per nje jete me te mire vazhdonin.

I mora ketu prinderit, te ishim bashkë . Pa e kuptuar se i ata ndiheshin të humbur…punën qè kishin pas,ishte vēshtire ta kishin po njesoj, familja e tyre nuk ishte me afer, rreth i te afermve, i miqve nuk ishte më aty.

Une isha fare e re e se kuptoja dot kete ndryshim qe ndodhte për ta. Ajo ishte mami-infermiere . Mbaja mend si femije qe binte dera me urgjence kur kishte ndonje lindje te veshtire e megjithese nuk ishte turni i saj, njerezit qe ishin ne hall e kerkonin . Vone e kam kuptuar sa e zonja ishte. Kishte te bente me jetë njerezish e ata e besonin.

Ne Tirane ishte veshtire te gjente te njejten pune, njesoj, e turnet e natës nuk ishin më të perballueshme. Punoi me vone ne konsultoren e femijeve ,e sot ka shume njerez qe me thone se mami eshte kujdesur per femijet e tyre…ka shume qe me thone se mami i ka pritur te vinin ne jete nga duart e saj. Une ndihem shume shume krenare .

Nderkohë ajo vazhdon rri pa gjumë kur semuret ndonje nga vajzat e mija. Përkushtim nga ai qe japin vetēm gjyshet. E palodhur për të më ndihmuar,në çdo situate.

Mami ,te duam shumë . Jetofsh e gëzofsh sa më gjatë me ne.

Jam krenare që jam rritur nga ti ❤❤❤❤❤❤❤❤

3 femijet e tu, sot, jane te tille se u rriten nga nje nene si ti, .”, shkruan Aurela.