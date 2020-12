Kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka premtuar një polici që lufton krimin dhe është aty për qytetarët. Pas deklaratës sot në takimin me gazetarët, kreu i PD shkruan në “Twitter” për një reformë të thellë në polici.

“Policia e Shtetit do t’u kthehet qytetarëve. Reformë e thellë, për një polici që do të luftojë krimin, do të mbrojë qytetarët dhe ligjin dhe do të jetë pjesë e përpjekjes tonë tjetër të suksesshme për ta futur Shqipërinë në BE. ”