Ish-banorja e BB ironizon Anën dhe mbron Arjonit: As vetë se kuptova si e zuri gjumi, ishalla s’më denoncon

Fotoja kompromentuese mes Arjonit dhe Anës është bërë temë diskutimi jo vetëm në emision por dhe në rrjete sociale apo dhe media. Së fundmi, ka qenë ish-banorja e ‘Big Brother’, Gerta Shino ka bërë disa postime në llogarinë e saj në ‘Instagram’ lidhur me këtë çështje.

Në postimet e saj, Gerta tregon se i beson Arjonit, ndërsa me ironi shkruan se macja i dërgoi paracetamol, por as vetë se kuptoi si e zuri gjumi. “Ishalla s’më denoncon”, shton ndër të tjera ish-banorja e BB në një postim ku shfaqet me partnerin.

“A do vijë ndonjë njeri në mënyrë shoqërore të më sjellë ndonjë ilaç apo s’ka më njerëz me zemër të mirë në këtë botë”, duke ironizuar kështu Anën, e cila tha se i shkoi në shtëpi Arjonit pasi ishte paqejf.