Italia drejt bllokimit total për festat, pritet vendimi i mbylljes

Italia është drejt zonës së kuqe, apo portokalli për këto festa. Qeveria ndahet në bllokimin në të gjithë Italinë në ditët “më të nxehta” të festave të Krishtlindjeve. Sugjerimi i shkencëtarëve është të ndjekin modelin e zonave të kuqe, por duke i lënë qytetarët me mundësi më të mëdha lëvizje sesa bllokimi total pranverën e kaluar. Por ekipi i Giuseppe Conte është i ndarë midis atyre që përshpejtojnë dhe atyre që frenojnë. Prova e kësaj është mocioni i depozituar në Senat mbi lëvizjet midis bashkive: teksti zoton qeverinë që “të lejojë mundësinë për të bashkuar më të afërmit në 25, 26 Dhjetor dhe 1 Janar”, por propozimi nuk është në përputhje me ministrat e të Partisë Demokratike, Franceschini dhe Boçia.

Sot ekspertët e CTS do të takohen përsëri, pasi samiti i djeshëm është azhurnuar. Atëherë do të varet nga Palazzo Chigi për të larguar dyshimet e fundit dhe për të vendosur se cilat sakrifica duhet t’u kërkojmë qytetarëve gjatë pushimeve. Një zgjedhje që Conte do të donte të shmangte për shkak të ndikimit të saj në besimin e italianëve në qeverinë Giallorossi, por që ishte e nevojshme sepse, sipas shkencëtarëve, “kurba e virusit ende nuk bie siç duhej”. Rishikimi i vazhdueshëm ka shkaktuar tensione të reja, sepse në dritën e 12 mijë të infektuarve të rinj, ministrat Speranza, Boçia dhe Franceschini tregojnë rrugën për bllokimin total.