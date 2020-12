Kolegji Zgjedhor e certifikoi fitues, Biden: Demokracia e SHBA u testua, koha të ndërrojmë faqen

Presidenti i ri i SHBA, Joe Biden ka folur për herë të parë pasi zyrtarisht dhe institucionalisht fitorja e tij u njoh edhe nga Kolegji Zgjedhor.

Biden në një fjalim të mbajtur deklaroi se tashmë është koha që SHBA të ndërrojë faqe pasi demokracia e saj u testua, u kërcënua dhe rezultoi të jetë rezistente, e fortë dhe e vërtetë.

306 vota të Kolegjit Elektoral shkuan për Joe Biden kundrejt 232 për Trump teksa tashmë nuk ka asnjë pengesë që më 20 janar 2021 Biden të hyjë në Shtëpinë e Bardhë si Presidenti i 46-të i SHBA.

Nga ana tjetër Presidenti në detyrë Trump ka dhënë fjalën se në rast se Kolegji Zgjedhor do të certifikonte fitues Biden-in atëhere do e lironte zyrë, por ai ende s’ka komentuar për këtë dhe s’dihet nëse do e mbajë premtimin.