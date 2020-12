Covid-19/ ”Mendoj se kemi arritur në majën e kurbës në Shqipëri”, mjeku Sulçebe: Vaksinimi, drita në fund të tunelit

Mjeku imunolog, Genc Sulçebe, u shpreh në Shqipëri është arritur maksimumi i përhapjes së Covid-19.

“Kemi një nivel mjaft të lartë të infeksionit. Mendoj se kemi arritur në majën e kurbës, por se sa kjo do të vazhdojë nuk mund të themi. Jemi larg imunitetit të tufës, jemi në gjysmë të rrugës”, u shpreh Sulçebe.

Sulçebe shtoi se vaksinimi është drita në fund të tunelit. “Mendohet se këto mutacione nuk do të ndikojnë në efektshmërinë e vaksinës. Vaksinimi është drita në fund të tunelit”.

Mjeku, duke u mbështetur te vaksina, theksoi se në Shqipëri situata do të jetë shumë më e qetë verën e ardhshme. “Unë mendoj se nëse ne do të fillojmë vaksinimin në fillimin në vitit 2021, në gjysmën e parë të vitit që vjen, ne do të kemi një rënie të theksuar të infeksionit”.