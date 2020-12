Mbërrijnë në Gjykatë 27 të arrestuarit e operacionit antidrogë në Vlorë

Kanë mbërritur në Gjykatën e Vlorës 27 personat e arrestuar në një operacion antidrogë të zhvilluar disa ditë më parë në Vlorë.

27 nga 31 të arrestuarit do të njihen sot me vendimin e rivlerësimit të masës së sigurisë, ndërsa gjyqtare do të jetë Elona Mihali.

Raportohet se të arrestuarit janë sjellë në gjykatë me 6 furgona policie me nga 4 ose 5 persona në furgon. Seanca për njohjen e masës vijon ndërkohë me dyer të mbyllura.

Kujtojmë që aksioni u përqendrua edhe në fshatrat e lumit të Vlorës dhe përgjatë bregdetit.