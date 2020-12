Qendër e re shëndetësore në Peqin, Manastirliu: Ja ku duhet të drejtoheni për testet e shpejta

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu dhe kryetari i grupit parlamentar socialist Taulant Balla kanë inspektuar qendrën e re shëndetësore në Pajovë, të Peqinit, e cila sapo ka përfunduar rehabilitimin e plotë, në kuadër të programit kombëtar të riundërtimit të 300 qendrave shëndetësore.

Ministrja Manastirliu deklaroi se pavarësisht situatës së vështirë të krijuar nga pandemia e COVID19, investimet në sektorin shëndetësor nuk kanë ndalur asnjë moment.

“Përgjatë muajve të pandemisë, pavarësisht sfidave të vërteta që kemi patur përsa i përket të gjithë situatës, ne ja kemi dalë që të mos ndalim punën tonë për investimet në sektorin shëndetësor. Kjo qendër ka qenë e degraduar, si kjo 300 qëndra shëndetësore në gjithë vendin apo shumë spitale, nuk mund t’a imagjinonim dot dhe nuk mund ta imagjinojmë as sot se si do të ishim përballur me COVD19, nëse do të kishim atë sistem të degraduar që kishim 7 vite më parë. E ndërkohë që ne vijojmë transformimin e sitemit shëndetësor, vijojmë të përballemi me COVID-19 dhe puna e jashtëzakonshme në të gjitha ekipet tona shëndetësore nuk po ndalet në asnjë moment”, tha Manastirliu.

Ndër të tjera, Manastirliu ka deklaruar se testimi i shpejtë do të vijojë në të gjithë vendin dhe prej datës 20 Dhjetor qytetarët do ta kryejnë atë nëpërmjet rezervimit tek mjeku familjes.

“Testimi i shpejtë ka filluar në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, por nga data 20 dhjetor në do ta shtrijmë këtë testim edhe në qendra shëndetësore të mirëpërcaktuara, që do të mbulojnë një zonë të përcaktuar në komunitet, për të patur më shumë akses në testimin e shpejtë, për të bërë të mundur një kapje të shpejtë të rasteve sipas indikacioneve të mjekëve të familjes, të cilët nëpërmjet sistemit elektronik do të përcaktojnë orën e saktë të bërjes së testi të shpejtë në qendra shëndetësore. Do fillojmë me Tiranën, ku do të ketë 6 pika të caktuara për testimin e shpejtë në qendra shëndetësore, do të zgjerohemi në 10 pika në Tiranë dhe më pas në të gjithë Shqipërinë”, tha Manastirliu.