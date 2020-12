Vjosa Osmani mesazh nga Tirana: E vërtetë që e pa e gjithë bota. Shqipëria të jetë zëri ynë atje ku s’kemi

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani në një konferencë të përbashkët me kreun e shtetit shqiptar, Ilir Meta deklaroi se Shqipërinë gjithmonë e kanë pasur krah. Duke u ndalur tek situata politike në Kosovë dhe akuzat ndaj ish-liderëve të UÇK-së, Osmani tha se e vërteta e vetme që e di dhe mbarë vota është se Serbia kreu gjenocid.

Mes të tjerash ajo kërkoi që pala shqiptare të jetë zë atje ku Kosova nuk ka akses që të jetë pjesë e strukturave ndërkombëtare.

“Duhet të heqim barrierat, se si dy shtetet sovrane, që në shpirt gjithmonë kanë luftuar dhe nuk janë mposhtur. Shqipërinë gjithnjë e kishim në krah. Rruga jonë tutje që para syve tanë, po tentohet që të përmbyset e vërteta është Serbia ajo që ka kryer gjenocid. Nuk ka të vërtetë tjetër. Këtë të vërtetë e ka parë e gjithë bota. Në mënyrë që mos të përmbyset e vërteta, kemi nevojë për Shqipërinë. Që të jetë zëri ynë atje ku nuk kemi zë. Përderisa kemi prezencë në disa prej këtyre mekanizmave, Kosova nuk ka ulëse në një numër të madh organizatash ndërkombëtare, aty do të kemi nevojë që të intensifikohet zëri i Shqipërisë. Diskutuam për shumë fusha. Të dy vendet tona janë të shqetësuar që përqindje e qytetarëve që kanë humbur jetën nga ky virus, është i lartë. Dua t’i shpreh ngushëllime familjeve të viktimave në Shqipërisë. Folëm për bashkëpunim për furnizim me vaksinën. OBSh do të japë vetëm 20 % të vaksinimit të popullsisë. Sa i përket situatës politike në Kosovë, e falënderoj zotin Meta për përkrahjen e institucioneve. Kosova këto ditë ka treguar se edhe pse është shtet i ri, ka staturë. Një ndër asetet dhe potencialet më të mëdha që e kanë Kosova dhe Shqipëria, janë mërgata jonë. Ndaj duhet të shfrytëzojmë maksimalisht të mirat e mërgatës tonë.”, -tha Osmani.