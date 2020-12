Horoskopi, 17 dhjetor 2020

Dashi

Hëna në shenjë ju favorizon thuajse në të gjitha aspektet, por veçanërisht lëvizjet, udhëtimet e shkurtra, prandaj pritet një ditë mjaft intensive në këtë aspekt. Kujdes me shpenzimet.

Demi

Pas një jave mjaft të ngjeshur, ndonëse shumë prej jush kanë provuar shijen e suksesit, streset dhe lodhja e kanë bërë të tyren duke e kmpromentuar deri diku ditën. Mirë sektori i parave.

Binjakët

Më në fund, disa “stonime” të Mërkurit në shenjë kanë marrë fund dhe jo do ta ndjeni më shumë mbështetjen e tij, sidomos në drejtim të biznesit. Ditë e mirë në planin sentimental.

Gaforrja

Me zbehjen e ndikimit të Marsit në shenjë duket se edhe acarimi në raportet me dikë do të zbutet dhe kjo do të bëjë të mundur të kaloni një mbrëmje shumë më të qetë dhe më të mirë.

Luani

Në përgjithësi jeni të favorizuar gjatë kësaj jave nga një numër yjesh, por, ngaqë ju nuk e kontrolloni dot kollaj, jeni shumë hezitues për të ndërmarrë iniciativa. Jeni në qendër të vëmendjes.

Virgjëresha

Edhe për ju klima zodiakale duket disi më e kthjellët, pasi Mërkuri dhe Afërdita në shenjë kanë një orbitë më harmonioze në raport me njëri-tjetrën. Mjaft intensive fusha sentimentale

Peshorja

Megjithë zhgënjimin që keni marrë kohët e fundit nga dikush që nuk e prisnit, kjo nuk do të ndikojë në qëndrimet tuaja, madje ju bën më këmbëngulës. Shëndeti i mirë.

Akrepi

Nuk është rasti që të kapeni vetëm pas asaj që keni arritur apo keni fituar deri tani, përpiquni të kërkoni më shumë, në radhë të parë nga vetja. Pse kaq të ndrojtur në planin sentimental?

Shigjetari

Duket se tani gjërat do të ecin më mirë për ju, shenja juaj dominohet nga yje që ju mbështetin në të gjitha drejtimet. Pak si të penguar në veprime, por Marsi ju jep energji të reja.

Bricjapi

Mërkuri dhe Afërdita sot stimulojnë përkatësisht fantazinë dhe ndjenjat e bukura, prandaj pritet një ditë nën shenjën e dashurisë. Dikush ka nevojë për ju, por mos u nxitoni.

Ujori

Marsi “i rëndë” tashmë duket se e ka zbehur ndjeshëm prezencën, e për rrjedhojë edhe ndikimin e tij në shenjë duke i “hapur rrugë” një Afërdite që do të stimulojë dashurinë gjatë mbrëmjes.

Peshqit

Nuk duhet të qëndroni në pozita pritjeje por, duke shfrytëzuar edhe yjet e mirë në shenjën tuaj,duhet të përfitoni për të konkluduar përfundimisht një çështje zemre. Mbrëmja mjaft e bukur.