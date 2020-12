Mallra kontrabandë në Qafë-Thanë, arrestohet doganieri dhe bashkëpunëtori

Dy persona kanë rënë në pragat e policisë, njëri prej të ndaluarve, me detyrë doganier në Doganën e Qafë-Thanës, i cili dyshohet se lejoi kalimin e mallrave të dyshuara kontrabandë, për të cilat paguhet akcizë.

Sipas policisë, gjatë kontrolleve të ushtruara nga ana e shërbimeve të Policisë, në lagjen nr.1, Pogradec, në mjetin furgon tip “Benz”, me drejtues shtetasin G. J., iu gjetën e sekuestruan sasi me materiale ndërtimi, sasi nafte dhe dy kuti me fruta, të cilat ky shtetas i ka kaluar nga Pika e Kalimit Kufitar Qafë-Thanë, ku doganieri V. B., dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke mos kryer procedurën e zhdoganimit.

Vijon puna për goditjen e aktivitetit të paligjshëm të kontrabandës me mallra.

Arrestohen në flagrancë 2 shtetas.

Sekuestrohen mallra të dyshuara kontrabandë.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec, në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal të kontrabandimit të mallrave, arrestuan në flagrancë shtetasit:

-G. J., 45 vjeç dhe V. B., 51 vjeç (me detyrë doganier në Doganën e Qafë Thanës), të dy banues në Pogradec.

Materialet në ngarkim të tyre i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Pogradec për veprat penale “Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë”, “Kontrabanda me mallra të tjera”, “Kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore”.